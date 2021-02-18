Белорусская ИТ-компания откроет офис разработки в Польше

Источник материала: Tut.by

IBA Group анонсировала открытие польского офиса. Он находится в городе Вроцлав, передает dev.by .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

На сайте компании написано, что «расширение вызвано повышенным спросом на ИТ-сервисы в Центральной Европе». IBA Group выбрала Польшу «из-за интеллектуального потенциала и выгодного географического расположения». Также отмечается, что в ИТ-индустрии работает около 36 тыс. жителей Вроцлава и там построена «польская Кремниевая долина».

Польский офис займется разработкой интерпрайз-приложений, включая мобильные решения, бизнес-аналитику, Big Data, машинное обучение и SAP-сервисы.

Польша стала 6-й страной, в которой IBA Group открыла офис разработки. Всего различные офисы компании располагаются в 13 странах.

IBA Group (1993 г.) — один из крупнейших системных интеграторов, разработчиков, производителей и поставщиков информационных технологий в странах Центральной и Восточной Европы. Объединяет более 20 предприятий в 12 странах. Штат сотрудников — более 2800, из них в Беларуси — более 2600.

IBA IT Park, центр разработок IBA Group, резидент ПВТ, ─ лауреат премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, удостоен специального диплома правительства «…за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества», удостоен национальной премии «Золотой байт» в номинации «Крупнейший поставщик решений для белорусского рынка».