ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская ИТ-компания откроет офис разработки в Польше

18.02.2021 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

IBA Group анонсировала открытие польского офиса. Он находится в городе Вроцлав, передает dev.by.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

На сайте компании написано, что «расширение вызвано повышенным спросом на ИТ-сервисы в Центральной Европе». IBA Group выбрала Польшу «из-за интеллектуального потенциала и выгодного географического расположения». Также отмечается, что в ИТ-индустрии работает около 36 тыс. жителей Вроцлава и там построена «польская Кремниевая долина».

Польский офис займется разработкой интерпрайз-приложений, включая мобильные решения, бизнес-аналитику, Big Data, машинное обучение и SAP-сервисы.

Польша стала 6-й страной, в которой IBA Group открыла офис разработки. Всего различные офисы компании располагаются в 13 странах.

IBA Group (1993 г.) — один из крупнейших системных интеграторов, разработчиков, производителей и поставщиков информационных технологий в странах Центральной и Восточной Европы. Объединяет более 20 предприятий в 12 странах. Штат сотрудников — более 2800, из них в Беларуси — более 2600.

IBA IT Park, центр разработок IBA Group, резидент ПВТ, ─ лауреат премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, удостоен специального диплома правительства «…за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества», удостоен национальной премии «Золотой байт» в номинации «Крупнейший поставщик решений для белорусского рынка».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обязательное требование — готовность к переезду». Посмотрели, как обучают колясочников работе бариста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by