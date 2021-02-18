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Министр информации Луцкий о приговоре журналисткам «Белсата»: «Ну, наверное, было за что»
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Игорь Луцкий также прокомментировал отказ независимым журналистам присутствовать на суде над Виктором Бабарико и задержания журналистов негосударственных медиа.
Сегодня судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук
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