ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кремль анонсировал " продолжительные переговоры" Путина и Лукашенко 22 февраля

18.02.2021 13:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Встреча Путина и Лукашенко пройдет 22 февраля в Сочи, Кремль ожидает продолжительные переговоры. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в повестке переговоров, в частности, двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике.

"[Лукашенко] наверняка, есть, о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание", - добавил представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Лукашенко сегодня сообщил о планах встретиться с Путиным "в начале 20-х чисел февраля". При этом он заверил, что не едет в Россию "чего-то просить".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча Путина и Лукашенко пройдет 22 февраля в Сочи, Кремль ожидает продолжительные переговоры. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Да не будьте вы, как чиновники. Человечными будьте!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by