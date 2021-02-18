Стало известно, когда наконец оживет крупный долгострой на Маяковского

Источник материала: Tut.by

В марте этого года возобновится стройка на месте долгостроя многофункционального общественно-торгово-гостиничного комплекса Novotel Minsk Mayakovskayа с медицинским центром, рассказал агентству « Минск-Новости » глава Ленинского района Петр Шостак. Вспоминаем, что это за история.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Весной 2013 года компания «Лада ОМС-Инжиниринг», связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, начала строить многофункциональный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya в начале одноименной улицы. Изначально он должен был состоять из гостиницы французского оператора Accor, бизнес-центра, торговых, физкультурных и других объектов. Позже появились планы разместить здесь и медицинский центр. Novotel Minsk Mayakovskaya планировали ввести в 2015 году, но дело сильно затянулось. На объекте несколько лет не велись работы, и он стал долгостроем .

Потом «Лада ОМС-Инжиниринг» нашла израильского инвестора и к инвестдоговору заключили дополнительное соглашение. За медицинскую часть стало отвечать ООО «ЦПМ — Центр профессиональной медицины», которое зарегистрировано в здании апарт-отеля Алексея Ваганова в Грушевке. Комплекс планировали построить к осени 2020 года. Но этого не произошло.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Как рассказал Петр Шостак, в связи с неисполнением инвестором своих обязательств инвестиционный договор с «Лада ОМС-Инжениринг» пришлось расторгнуть. В августе 2020 года между Республикой Беларусь и ООО «ЦПМ — Центр профессиональной медицины» заключен инвестиционный договор о реализации инвестиционного проекта по созданию объекта Novotel Minsk Mayakovskayа с медицинским центром".

Сейчас ведется работа по корректировке проектной документации. Срок начала строительства объекта — март 2021 года, окончание строительства намечается на сентябрь 2024 года.