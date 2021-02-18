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В России испытают новейшую снайперскую винтовку «Уголек»
Источник материала: Tut.by
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех) приступил к изготовлению опытных образцов новой снайперской винтовки «Уголек», выход на госиспытания которой запланирован на 2022 год. Об этом сообщили
«В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», — сказали в пресс-службе.
Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД).
Снайперский комплекс «Уголек» разрабатывается полностью из российских материалов и комплектующих. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами. Новая винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62×51 мм) и в значительно более мощном — .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм).
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Уже несколько десятилетий никакой замены СВД не находилось.
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