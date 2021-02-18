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В России испытают новейшую снайперскую винтовку «Уголек»

18.02.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех) приступил к изготовлению опытных образцов новой снайперской винтовки «Уголек», выход на госиспытания которой запланирован на 2022 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Ростех».


Иллюстративное фото. Источник: wikipedia/Michael Shvadron

«В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», — сказали в пресс-службе.

Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД).

Снайперский комплекс «Уголек» разрабатывается полностью из российских материалов и комплектующих. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами. Новая винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62×51 мм) и в значительно более мощном — .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм).

 
 
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Уже несколько десятилетий никакой замены СВД не находилось.
 
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