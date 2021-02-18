В Лидском районе появится новый мост, а около Мира построят объездную. Какие планы на дороги Гродненщины в этом году

Источник материала: Tut.by

В этом году в Гродненской области запланированы серьезные работы на дорогах. Так, вокруг Мира начнут строить объездное кольцо. Через год строители приступят к возведению обходных дорог около Лиды и Волковыска. А еще в агрогородке Белица Лидского района и в Мостах реконструируют мосты через Неман, сообщает «Гродненская правда».



Около Белицы в Лидском районе появится новый мост. Фото: grodnonews.by

Ответственный за строительно-дорожные работы — «Гродноавтодор».

Уже два года предприятие занимается работами на разных участках дорог региона, переводя их с гравийных в асфальтобетонные.

— В 2021 году планируем полностью завершить, — рассказывает генеральный директор «Гродноавтодора» Валерий Венцкович.

В планах у дорожников — также строительство дороги-дублера около Мира.

Дорога Р11 связывает Новогрудок, Кореличи и Несвиж, пересекая городской поселок Мир. По ней ездят крупногабаритные фуры, а осенью еще и грузовой транспорт с сахарной свеклой на Городейский сахарный комбинат. Это сказывается на состоянии дорожного покрытия, особенно в Мире. Поэтому и возникла необходимость строительства дороги-дублера.

Двухполоска с бетонным покрытием обойдет городской поселок с юго-западной стороны. Ее протяженность составит 4,6 км. Работы начнут в этом году. Сдать планируют в 2022-м.

Со стороны Минска также запланировано строительство дорожного кольца.





Параллельно разрабатывается строительный проект реконструкции участка автомобильной дороги Р99 Барановичи — Гродно, который включает строительство обхода Волковыска. Работы начнутся в 2022 году и будут проходить поэтапно. На подъезде к заправке на перекрестке около Волковыска с автодорогой в сторону Ружан обходная дорога пойдет слева через лес с прокладкой коридора и выйдет в районе деревни Яныши.

Планируется и строительство обхода вокруг Лиды со стороны Гродно. Сейчас специалисты разрабатывают обоснование для инвестиций.

Уже есть предварительная проработка проектных решений специалистами «Гродноавтодора» и институтом «Белгипродор», выигравшим тендер на проведение научной части этого обоснования.

Также в планах реконструкция двух мостов через Неман: в деревне Белица Лидского района и в Мостах. При этом в первом случае раньше говорилось о реконструкции уже существующего моста, но после исследований специалисты пришли к выводу, что надо строить новый. Его возведут в 25 метрах от старого моста.





Сейчас завершается проектирование реконструкции моста через Неман в Правых Мостах. По нему проходит республиканская дорога Р41 Слоним — Мосты — Скидель — граница с Литвой (Поречье). Как рассказали в «Гродноавтодоре», это уникальный объект, который считается памятником инженерного искусства: железные фермы моста крепятся заклепками, как на кораблях. Его сохранят и сделают велопешеходным.