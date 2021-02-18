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На Дзержинского Mercedes ушел в занос и протаранил Subaru, а тот после столкновения влетел в столб

18.02.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Минске произошла авария, в которой два человека получили травмы. Об этом сообщили в столичной ГАИ.


По информации инспекторов, 17 февраля, около 23.50, водитель Mercedes ехал по проспекту Дзержинского со стороны площади Богушевича в направлении Извозного переулка в четвертой полосе. Вблизи дома № 3б он не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в неуправляемый занос и протаранил попутный Subaru. После столкновения последний вылетел за пределы дороги и врезался в столб.


В аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя. Их доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя.
 
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