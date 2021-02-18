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Егоров: Власти не смогут найти агентов, инспирировавших протесты

18.02.2021 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несоразмерные репрессии направлены на нагнетание страха в обществе, чтобы предотвратить повторение массовые протестов, заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: Власти не смогут найти агентов, инспирировавших протесты
Егоров: Власти не смогут найти агентов, инспирировавших протесты

Несоразмерные репрессии направлены на нагнетание страха в обществе, чтобы предотвратить повторение массовые протестов, заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Во вторник сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков у членов ПЦ «Весна», БАЖ, профсоюза РЭП. Силовики заявили, что правозащитники и журналисты, «выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности». Что это – подготовка реальных уголовных дел или запугивание? 

– Это планомерная зачистка поля со стороны власти. Они думают, что общественные организации выступают как поддерживающая инфраструктура для протестов, считают общественные организации виновными в поддержке протестной активности.

– А так ли это?

– В общем, конечно, нет. Протесты децентрализованы, это восстание граждан. Помимо традиционного оппозиционного сектора, оппозиционных политических партий общественные организации, конечно, захвачены этим процессом, но говорить о том, что они являются опорными и создают инфраструктуру для протеста, не приходится.
Может быть, власти думают, что общественные организации финансируют протесты, но это не соответствует действительности. 
Власти по-прежнему пытаются обнаружить агентов, которые инспирировали протесты, но в общественных организация они их не найдут. Да и вообще нигде не найдут – потому что их нет.
Но за происходящим накатом стоит еще один смысл. В общем-то общественный подъем 2020 года и продолжающийся сегодня протест во многом были связан с деятельностью в том числе разных общественных структур, которые были на стороне демократических преобразований в Беларуси и способствовали появлению свободных граждан. Существовало пространство пусть и ограниченной, на свободы, где люди могли получить демократическую прививку.
Сегодня власти планомерно пытаются уничтожать эту инфраструктуру. То есть это не ситуативная, а, думаю, системная зачистка поля. Журналисты, общественные структуры разного типа, частный бизнес – всех, кого считают виновными в подъеме 2020 года, пытаются ликвидировать.

– Быстро растет количество политзаключенных: сегодня журналисткам «Белсата» дали по два года колонии всего лишь за стрим. Зачем властям такое большое количество политзаключенных? Для торга с Западом вполне хватило бы и несколько десятков.

– Власти действуют в логике чрезвычайного положения. Эти репрессии направлены на нагнетание страха, наказывают всех, кто ярко проявил себя в чем-то.
Понятно, что наказания нерелевантны содеянному – по большей части люди вообще совершенно невиновны. Такими суровыми приговорами и несоразмерностью наказания пытаются напугать всех остальных, добиться, чтобы они отказались даже от намерения предпринимать что-либо.

– Когда может прекратиться эта волна несоразмерных репрессий?

– Когда власти почувствуют, что полностью контролируют ситуацию. Или когда общество заставит их это сделать.

– Разве сейчас власти не чувствуют, что полностью взяли ситуацию под контроль?

– Нет, они чувствуют, что достигли временной стабилизации: массово люди перестали выходить, ярких протестов нет. У властей освободились руки, теперь не нужно каждый день заниматься оперативной работой по разгону протестующих, а можно системно зачистить сектор за сектором, сообщество за сообществом, участок за участком – чтобы избавиться от любых поползновений в будущем.
То есть дело не в том, что власти пытаются стабилизировать ситуацию, а в том, что они пытаются гарантировать, чтобы протесты не повторились весной или осенью.

– В начале зимы много говорилось о том, что вот придет весна и начнется новая волна протестов. Насколько обоснован был этот прогноз? 

– Сами по себе весна и теплая погода недостаточны для возобновления протестной активности. Наверное, на снижении протестной активности сказывается холодная погода: не очень удобно выходить. Но это не основное, что сдерживает людей от выхода. 
Люди будут выходить, когда увидят какую-то перспективу. Когда посчитают, что их выход будет продвигать страну к изменениям, когда будут думать, что своим участием они добиваются чего-то важно.
Мне кажется, что сейчас люди дезориентированы, не уверены, что продолжение протеста ведет к позитивным результатам, как они верили в это в августе и осенью прошлого года.
Вместе с тем нельзя исключать, что общественный подъем весной или позже случится. Протестные настроения никуда не делись. Новую волну активности могут спровоцировать разные факторы: власти своими действиями (например, попыткой сдать независимость), новый наезд России на Беларусь, экономические проблемы, яркие мобилизирующие действия со стороны лидеров демократического движения.
 
 
 
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Несоразмерные репрессии направлены на нагнетание страха в обществе, чтобы предотвратить повторение массовые протестов, заявил «Белорусскому партизану» старший...
 
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