











В настоящее время Хави является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд", в котором он завершил игровую карьеру. "Барселону" тренирует Рональд Куман, который был назначен на этот пост в августе 2020 года.





Хави является воспитанником "Барселоны". В основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании (сезон-1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15), три Кубка Испании (сезон-2008/09, 2011/12, 2014/15) и четыре Лиги чемпионов (сезон-2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). Хави - рекордсмен "Барселоны" по числу матчей в чемпионате Испании (505) и Лиге чемпионов (151).





В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010), а также серебряным призером Олимпийских игр (2000).