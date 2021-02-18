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Доллар немного вырос, евро просел
Источник материала: Onliner
Сегодня торги на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли довольно спокойно. Резких колебаний корзины валют не наблюдалось. Российский рубль и доллар немного подорожали, а вот у евро пока минус.
К финишу торгов американская валюта прибавила 0,14 копейки и стала стоить 2,5916.
Евро просел на 0,44 копейки. Он закончил торги на отметке в 3,1233.
Сотня российских рублей подорожала на 0,06 копейки и стала стоить 3,5154.
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Сегодня торги на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли довольно спокойно. Резких колебаний корзины валют не наблюдалось. Российский рубль и доллар немного...
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