Доллар немного вырос, евро просел

Источник материала: Onliner

Сегодня торги на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли довольно спокойно. Резких колебаний корзины валют не наблюдалось. Российский рубль и доллар немного подорожали, а вот у евро пока минус.

К финишу торгов американская валюта прибавила 0,14 копейки и стала стоить 2,5916.

Евро просел на 0,44 копейки. Он закончил торги на отметке в 3,1233.

Сотня российских рублей подорожала на 0,06 копейки и стала стоить 3,5154.

В среду доллар прибавил 1,03 копейки и подорожал до 2,5902 рубля. Евро подешевел на 0,33 копейки, он торговался на уровне 3,1277. Российский рубль потерял 0,57 копейки и просел до 3,5149.