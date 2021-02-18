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Facebook запретит австралийцам делиться новостями

18.02.2021 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Facebook объявила, что запретит людям и издательствам из Австралии делиться ссылками на новостные статьи. Такое решение стало ответом на предложенный в стране закон, который требует от технологических компаний платить издателям за ссылки на статьи на их платформах.

Примечательно, что Google тремя часами ранее этой новости объявила о достигнутом соглашении платить News Corp Руперта Мердока за публикацию его новостного контента в ближайшие три года.

— Предлагаемый закон в корне неправильно понимает отношения между нашей платформой и издателями, которые используют ее для обмена новостным контентом, — считает управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон. — Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии этих отношений, или прекратить разрешать использование новостного контента в наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем выбираем последнее.

Таким образом, соцсеть пошла на дальнейшую эскалацию давно тлеющего конфликта между социальными площадками и новостными ресурсами. Последние уверены, что они получают недостаточную компенсацию за то, что их контент используется на таких площадках.

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Facebook объявила, что запретит людям и издательствам из Австралии делиться ссылками на новостные статьи. Такое решение стало ответом на предложенный в стране закон,...
 
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