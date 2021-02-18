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С такси в Минске происходит что-то неладное

18.02.2021 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши читатели бьют тревогу: с такси в Минске происходит что-то неладное. Мобильные сервисы сообщают о сбое в работе, в традиционных службах — очереди.

— Есть ощущение, что в службах такси какой-то сбой. Uber, «Яндекс», 135, Next — нет машин уже 30 минут минимум, у 7788 — очередь ожидания 57 человек, такое было только 9-11 августа, — рассказала наша читательница.

По нашим наблюдениям, популярные сервисы работают нестабильно. То совсем не запускаются, то все же предлагают вызвать машину, хоть это и не выходит. В то же время, есть примеры того, что людям удавалось воспользоваться услугой и доехать туда, куда им нужно.

А вот что прислал в чат-бот Onliner наш читатель. В приложении Uber доступна возможность вызова такси, хотя расценки оставляют некоторые сомнения в корректности работы сервиса.

— Хоть что-то дешевеет, — с юмором отмечает читатель.

С такси в Минске происходит что-то неладное

Одновременно с этим, некоторые читатели сообщают о проблемах с доступом в Интернет либо со скоростью подключения. Есть некоторая вероятность, что именно это повлияло на ситуацию с такси, однако о каких-то масштабных проблемах с выходом в сеть у нас пока нет поводов говорить.

Пресс-служба «Яндекс Go» на связи с корреспондентом Onliner: «В некоторых странах наблюдаются сбои в работе сервиса, работаем над устранением неполадок».

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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Наши читатели бьют тревогу: с такси в Минске происходит что-то неладное. Мобильные сервисы сообщают о сбое в работе, в традиционных службах — очереди.Читать далее…
 
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