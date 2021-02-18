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«Гелик» для зимы. Немцы тестируют новый Mercedes G-class 4×4²

18.02.2021 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Mercedes G-class 4×4² настолько высокий, что немцам пора предлагать полноценную лестницу в качестве опции. Этот внедорожник создавался для людей, которые не знают фразы «слишком много». Неважно, речь идет о клиренсе или цене. Портал Carscoops опубликовал шпионские снимки нового 4×4².

«Гелик» для зимы. Немцы тестируют новый Mercedes G-class 4×4²

Нынешнее поколение Mercedes G-Class дебютировало еще в 2018 году, но версия 4×4² все еще не переехала на новую платформу. По предварительным данным, новое поколение «приподнятого» G-Class будет продаваться с лейбом AMG (возможно, даже как AMG63). Впервые 4×4 «в квадрате» был представлен в 2015 году. С ноября прошлого года немцы тестируют новое поколение машины. Такой внедорожник трудно скрыть камуфляжной пленкой, ведь главная особенность модели — увеличенный клиренс.

«Гелик» для зимы. Немцы тестируют новый Mercedes G-class 4×4²

У автомобиля увеличенная колея, расширенные колесные арки, а также полноценный багажник на крыше. Прототип окрашен в насыщенный синий цвет, хотя решетка радиатора у машины черная. Подвеска у 4×4² будет полностью своя — ее в Daimler разрабатывали специально для данной модели. Преимущественно она состоит из алюминия.

«Гелик» для зимы. Немцы тестируют новый Mercedes G-class 4×4²

«Зимний» вариант Mercedes G-Class уже тестировали на Нюрбургринге и на заснеженных трассах Скандинавии. Это говорит о том, что машина будет готова как к экстремально быстрым скоростям, так и к полноценному бездорожью.

Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг G400CDI, 2006 г.в., 221 000 км
черный, внедорожник, дизель 4 л, автоматическая, полный привод
76 411 р.
29 500$ / 24 430€
Mercedes-Benz M-Класс II (W164), 2007 г.в., 150 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
27 197 р.
10 500$ / 8696€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1986 г.в., 223 222 км
голубой, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
3108 р.
1200$ / 994€
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Mercedes G-class 4×4² настолько высокий, что немцам пора предлагать полноценную лестницу в качестве опции. Этот внедорожник создавался для людей, которые не знают фразы...
 
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