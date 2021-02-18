«Гелик» для зимы. Немцы тестируют новый Mercedes G-class 4×4²

Источник материала: Onliner

Mercedes G-class 4×4² настолько высокий, что немцам пора предлагать полноценную лестницу в качестве опции. Этот внедорожник создавался для людей, которые не знают фразы «слишком много». Неважно, речь идет о клиренсе или цене. Портал Carscoops опубликовал шпионские снимки нового 4×4².





Нынешнее поколение Mercedes G-Class дебютировало еще в 2018 году, но версия 4×4² все еще не переехала на новую платформу. По предварительным данным, новое поколение «приподнятого» G-Class будет продаваться с лейбом AMG (возможно, даже как AMG63). Впервые 4×4 «в квадрате» был представлен в 2015 году. С ноября прошлого года немцы тестируют новое поколение машины. Такой внедорожник трудно скрыть камуфляжной пленкой, ведь главная особенность модели — увеличенный клиренс.





У автомобиля увеличенная колея, расширенные колесные арки, а также полноценный багажник на крыше. Прототип окрашен в насыщенный синий цвет, хотя решетка радиатора у машины черная. Подвеска у 4×4² будет полностью своя — ее в Daimler разрабатывали специально для данной модели. Преимущественно она состоит из алюминия.





«Зимний» вариант Mercedes G-Class уже тестировали на Нюрбургринге и на заснеженных трассах Скандинавии. Это говорит о том, что машина будет готова как к экстремально быстрым скоростям, так и к полноценному бездорожью.