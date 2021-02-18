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Андрей Мягков: фото в жизни, кино и на сцене
18.02.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь кадры из жизни и кино одного из популярнейших артистов.
Пожалуй, самая знаменитая его роль в кино это Женя в рязановской ленте "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", которую миллионы людей в постсоветских странах пересматривают каждый Новый год.
Именно с талантливейшим режиссером Эльдаром Рязановым связаны его
Однако главные творческие открытия и успехи Мягкова происходили на театральной сцене. В "Современнике" Мягков работал в 1965-1977-х. Затем актер перешел во МХАТ. После разделения театра в 1987-м на две труппы Мягков продолжил работу в МХТ имени А.П. Чехова.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской посвятили свою жизнь творчеству. Детей у пары не было, они говорили, что в молодости полностью посвящали себя работе и на что-либо другое у них не оставалось времени.
В последние годы Мягков вел уединенный образ жизни, практически не давая интервью. Среди последних работ Андрея Мягкова в кино роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001) Сергея Овчарова, а также главная роль в фильме "32-е декабря". Также он согласился сыграть и в фильме "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова.
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Один из самых популярных советских актеров театра и кино Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года на 83 году жизни.
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