Андрей Мягков: фото в жизни, кино и на сцене

Источник материала: Sputnik Беларусь

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь кадры из жизни и кино одного из популярнейших артистов.

Пожалуй, самая знаменитая его роль в кино это Женя в рязановской ленте "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", которую миллионы людей в постсоветских странах пересматривают каждый Новый год.

Именно с талантливейшим режиссером Эльдаром Рязановым связаны его самые известные работы в кино . Так, лидером проката 1978-го стал фильм "Служебный роман" Рязанова с Мягковым в роли робкого чиновника Новосельцева. Также одна из любимейших зрителем советских комедий Рязанова с участием Мягкова "Гараж", снятая в 1979-м.

Однако главные творческие открытия и успехи Мягкова происходили на театральной сцене. В "Современнике" Мягков работал в 1965-1977-х. Затем актер перешел во МХАТ. После разделения театра в 1987-м на две труппы Мягков продолжил работу в МХТ имени А.П. Чехова.

Актер увлекался портретной живописью. А также литературой был автором трех детективных романов.

Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской посвятили свою жизнь творчеству. Детей у пары не было, они говорили, что в молодости полностью посвящали себя работе и на что-либо другое у них не оставалось времени.

В последние годы Мягков вел уединенный образ жизни, практически не давая интервью. Среди последних работ Андрея Мягкова в кино роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001) Сергея Овчарова, а также главная роль в фильме "32-е декабря". Также он согласился сыграть и в фильме "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова.

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