Чудо творения: как монастырские реставраторы возрождают уникальные иконы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Корреспондент Sputnik Ирина Кругликова посмотрела на "возрождение" святынь, которые к Пасхе вернут в родной храм.

В реставрационной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря тихо и солнечно. С самого утра здесь идет кропотливая и вдохновенная работа – очередной этап реставрации уникальных икон: 18 образов из иконостаса храма Святителя Николая в деревне Добромысль Ивацевичского района.

© Sputnik / Виктор Толочко Tolochko Victor Реставрационная мастерская Свято-Елисаветинского монастыря

Сама церковь, возведенная в середине 19 века по проекту графа Воронцова-Вельяминова, признана памятником архитектуры. Редкий случай, когда в одном месте чудом сохранились сразу две исторические ценности.

Неутраченная красота

"Все холсты - редкой, дивной красоты", - рассказывает об иконах руководитель реставрационной мастерской Наталья Зенкова.

© Sputnik Tolochko Victor Руководитель реставрационной мастерской Наталья Зенкова

Уникальность в том, что это цельная работа одного мастера, которую он сумел воплотить в одном иконостасе, поясняет руководитель мастерской.

"Просто удивительно, что все иконы сохранились в обычном деревенском храме! Только подумайте: без малого два века!", - говорит Зенкова.

Это - треъхярусный иконостас. В нем представлены иконы Спасителя, Богородицы, образ Благовещения, икона Святителя Николая, Царские врата с изображением Евангелистов, и многие другие образы.

Иконописец искусно использовал при его создании академические живописные приемы, подчеркивает Наталья.

© Sputnik Иконостас в храме Святого Николая в д. Добромысль

"Наиболее пострадавшей оказалась икона Александра Невского. Она и одна из самых больших по размеру – в высоту превышает полтора метра. Сейчас святыня на самом активном этапе реставрации", - отмечает руководитель мастерской.

© Sputnik Tolochko Victor Икона Святого князя Александра Невского

"Самые маленькие - это иконы с изображением Евангелистов, представленные на Царских вратах. Диаметр одного полотна всего 23 сантиметра", - говорит Зенкова и добавляет, что эти полотна уже практически готовы.

© Sputnik Tolochko Victor Сейчас святыня на самом активном этапе реставрации

"Очевидно по стилю письма: образы Святых написаны рукой одного иконописца", - рассказывает Наталья Зенкова.

По ее словам, эти редкие иконы попали в мастерскую в плачевном состоянии. Все образы написаны на холсте. Со временем холсты провисли из-за перепада температур, влажности и других атмосферных и временных воздействий. Сильно пострадал красочный слой. Под лаковым покрытием и поверхностными загрязнениями лики утратили выразительность.

Храм, где они находились все эти годы, возможно, не отапливался какое-то время. По этой причине иконы и разрушаются чаще всего, поясняет Зенкова.

© Sputnik Tolochko Victor Иконы из храма Святого Николая. Процесс реставрации

"Сохранить каждую чешуйку"

Прежде, чем начать любую реставрацию, нужно тщательно изучить степень повреждения. После этого – этап консервации.

"То есть максимально сохранить все, что уцелело, - уточняет Наталья. - Так как холсты провисли, нужно их перетянуть, при этом сохранить красочный слой, который потрескался и начал осыпаться. В мастерской принято решение натянуть на рабочий подрамник каждый холст, далее – подвести шприцем клей под вздутия, если они есть, усадить краску на основание и после, наложить профилактическую заклейку. Мы должны спасти каждую чешуйку красочного слоя".

© Sputnik Tolochko Victor "Тайная Вечеря" - этап заклейки

После этого реставратор счищает бумагу и переходит к работе над теми местами, где утрачены фрагменты красочного слоя. Важно также повторить шрифт исполнения образа. Все это - очень трудоемкий процесс. В работе используются органические материалы.

"Работа над реставрацией этой уникальной коллекции икон мы ведем с прошлого года. Уже к Пасхе хотим вернуть отреставрированный иконостас в родной храм", - подчеркивает Наталья.

© Sputnik Tolochko Victor Этап снятия профилактической заклейки

Мы реставрируем иконы, а иконы реставрируют нас

Мастерская открыта уже 12 лет. За этот период к реставраторам попало большое количество очень редких, древних икон разных периодов, делится Наталья Зенкова.

"Образы различных иконописных школ из частных коллекций, домашние иконы, храмовые. Любая икона уникальна, нужно время, чтобы увидеть и понять образ и особый подход к каждой. Мы работаем с большой любовью к иконе. Молитва – основа нашего труда. Помимо специального образования, наши навыки и опыт совершенствуются в процессе работы в мастерской", - рассказывает она.

© Sputnik Tolochko Victor Реставрационной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря уже 12 лет

"Реставратор – это мастер, который не проявляет в творчестве свою личность, а пытается понять индивидуальность того, кто когда-то создавал тот или иной образ, - рассуждает Наталья. - Мы подстраиваемся под чье-то авторское письмо. Часто нашу профессию сравнивают с профессией хирурга. Ведь наши инструменты - это шприц, скальпель и микроскоп".

© Sputnik Tolochko Victor Реставраторов часто сравнивают с хирургами, ведь их основные инструменты - шприц и скальпель