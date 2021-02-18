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Министр информации Игорь Луцкий назвал справедливым приговор журналисткам «Белсата»

18.02.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр информации Игорь Луцкий прокомментировал решение суда в отношении журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, приговоренных 18 февраля судом к двум годам лишения свободы.

Министр информации Игорь Луцкий назвал справедливым приговор журналисткам «Белсата»

«Наверное было за что, раз суд решил. Я же не судья», — завил он БелаПАН.

На вопрос, как он относится к тому, что журналистов не пускают на громкие судебные процессы, министр ответил, что не в курсе ситуации. «Может быть, они не подавали аккредитацию. Мы не занимались аккредитацией журналистов на судебные процессы», — сказал он.

Министр подчеркнул, что его заботит судьба журналистов, но уточнил: «Которые законопослушные».

Комментируя информацию о том, что журналистов независимых СМИ приговаривают к административным арестам за якобы участие в несанкционированных мероприятиях, он сказал: «Их не просто сажают. Им предъявляют какие-то обвинения, проходят судебные заседания. Или их просто сажают и выпускают?»

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 2020 год был рекордным по репрессиям в отношении представителей медиа за всю историю независимой Беларуси. Журналистов задерживали 480 раз, многих неоднократно. Административный арест журналисты отбывали 97 раз, проведя в общей сложности за решеткой более 1200 дней. Общая сумма штрафов составила не менее 60 тысяч рублей. Не менее 62 журналистов пострадали от насилия со стороны силовиков. С репрессиями и насилием столкнулись также представители иностранных СМИ. Одиннадцать представителей медиа находятся за решеткой в данный момент, большинство — в рамках уголовных дел.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр информации Игорь Луцкий прокомментировал решение суда в отношении журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, приговоренных...
 
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