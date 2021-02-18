Второй день суда над Бабарико. В зале есть свободные места, но людей не пустили на заседание

Источник материала: Салiдарнасць

Самое важное и интересное с процесса над экс-банкиром, претендовавшим в кандидаты в президенты.





В четверг в суде Московского района начали зачитывать обвинение Виктору Бабарико на 340 страницах.

В зале суда есть свободные места, но людей не пустили на заседание. Это как минимум странно, считает адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский. В зале, рассчитанном на 108 человек, сегодня присутствовали 37 зрителей и журналистов.

Адвокат показал Виктору Бабарико фото очереди возле суда. Бывший глава «Белгазпромбанка» знает, как освещается его дело и передает всем привет. Ему приятно, что люди приходят поддержать его.

Процесс по делу Бабарико и экс-топов Белгазпромбанка. У суда была очередь, омоновцы, саперы, сам экс-банкир – в клетке

— Удивительно видеть, что людей содержат, по сути, в клетке, — рассказал присутствовавший на первом дне суда Максим Богрецов. — Во время перерывов встают несколько милиционеров, становятся лицом к подзащитным и просто блокируют: не видно, что они там делают.

Когда мы попытались показать сердечки Виктору Дмитриевичу, он что-то показал нам в ответ. При том, что он сидел в самом дальнем углу, что там практически ничего не видно и невозможно разобрать, тем не менее сразу к нему подошли несколько человек еще ближе и стали что-то объяснять, видимо, что жесты нельзя делать.

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