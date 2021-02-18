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Второй день суда над Бабарико. В зале есть свободные места, но людей не пустили на заседание
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Самое важное и интересное с процесса над экс-банкиром, претендовавшим в кандидаты в президенты.
В четверг в суде Московского района начали зачитывать обвинение Виктору Бабарико на 340 страницах.
В зале суда есть свободные места, но людей не пустили на заседание. Это как минимум странно,
Адвокат показал Виктору Бабарико фото очереди возле суда. Бывший глава «Белгазпромбанка» знает, как освещается его дело и передает всем привет. Ему приятно, что люди приходят поддержать его.
— Удивительно видеть, что людей содержат, по сути, в клетке, — рассказал присутствовавший на первом дне суда Максим Богрецов. — Во время перерывов встают несколько милиционеров, становятся лицом к подзащитным и просто блокируют: не видно, что они там делают.
Когда мы попытались показать сердечки Виктору Дмитриевичу, он что-то показал нам в ответ. При том, что он сидел в самом дальнем углу, что там практически ничего не видно и невозможно разобрать, тем не менее сразу к нему подошли несколько человек еще ближе и стали что-то объяснять, видимо, что жесты нельзя делать.
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Самое важное и интересное с процесса над экс-банкиром, претендовавшим в кандидаты в президенты.
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