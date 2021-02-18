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Минский Сельхозпоселок вышел на акцию солидарности с журналистками «Белсата»

18.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минский Сельхозпоселок вышел на акцию солидарности с журналистками «Белсата»

  • 18.02.2021, 14:15
Минский Сельхозпоселок вышел на акцию солидарности с журналистками «Белсата»

Жители столицы возмущены лукашенковским судилищем.

В Минске Сельхозпоселок вышел на акцию против судилища над журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Катериной Андреевой (Бахваловой), которых сегодня приговорили к 2-м годам колонии за стрим с Площади Перемен.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».


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Теги: Минск
 
 
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