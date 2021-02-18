Источник материала: Хартия'97

Минский Сельхозпоселок вышел на акцию солидарности с журналистками «Белсата» 18.02.2021, 14:15

Жители столицы возмущены лукашенковским судилищем.

В Минске Сельхозпоселок вышел на акцию против судилища над журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Катериной Андреевой (Бахваловой), которых сегодня приговорили к 2-м годам колонии за стрим с Площади Перемен.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!» .





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