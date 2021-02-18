|
Минский Сельхозпоселок вышел на акцию солидарности с журналистками «Белсата»
Источник материала: Хартия'97
Минский Сельхозпоселок вышел на акцию солидарности с журналистками «Белсата»
Жители столицы возмущены лукашенковским судилищем.
В Минске Сельхозпоселок вышел на акцию против судилища над журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Катериной Андреевой (Бахваловой), которых сегодня приговорили к 2-м годам колонии за стрим с Площади Перемен.
Фото опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители столицы возмущены лукашенковским судилищем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)