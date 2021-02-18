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Храпач: соглашение о транзите Беларуси с РФ ― демонстрация независимости от ЕС

18.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Храпач: соглашение о транзите Беларуси с РФ ― демонстрация независимости от ЕС

Литовские партнеры не раскрывают коммерческую информацию по объемам грузооборота в их портах, но можно предположить, что утрата белорусских грузов для них весьма ощутима, убежден эксперт в сфере транзита, экс-член Общественного совета Минтранса России Сергей Храпач. По его словам, "если это две трети всего оборота грузов в литовских портах, столько клиентов на замену сразу найти будет затруднительно". 

© Sputnik / Виталий Аньков
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"Я думаю, что исторически эти порты были всегда ориентированы на Россию и Беларусь, я имею в виду ― на СССР, оттуда вся эта история идет, и если ломать давно работающий, эффективный, финансово интересный для них механизм, для не очень богатых республик, это, конечно, существенно по ним ударит", ― говорит Храпач.

В сложившейся ситуации эксперт рекомендует литовским властям задуматься о том, "почему Россия с Беларусью решили от них уйти", вероятно, стоит пересмотреть не только тарифы на перевалку грузов, но и подумать о "более серьезных проблемах, связанных с интеграцией между Россией, Беларусью и Прибалтикой", полагает Храпач.

Где очередь желающих?

Подавляющее большинство перевозчиков и продавцов товаров, в том числе и нефти, пойдут в тот перевалочный коридор, который им будет экономически выгоден, рассуждает эксперт. После утраты белорусского транзита партнеры в Прибалтике вынуждены будут снижать тарифы на перевалку и предлагать какие-то бонусы, но "политически ориентированные крупные компании на это не поведутся, а более мелкие игроки попытаются туда зайти под хорошие условия".

© Sputnik Александр Кривошеев
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Однако крупному порту могут быть не интересны 10 маленьких предприятий, ему интересен один большой партнер, рассуждает Храпач. "Конечно, какое-то количество желающих набежит, но вряд ли они смогут закрыть тот объем, который закрывали крупные игроки". 

Что касается межправительственного соглашения Беларуси и России о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах РФ, проект которого одобрил Александр Лукашенко, многие подобные соглашения направлены на то, чтобы простимулировать партнеров из других стран для совершение каких-то политических действий, считает эксперт.

"Все эти действия больше направлены не на повышение экономического потенциала Беларуси или России, а на демонстрацию своей определенной экономической независимости, когда государство хочет сказать партнерам из Евросоюза, что, ребята, у нас есть иные альтернативные варианты, мы спокойно можем справиться без вас, а вот справитесь ли вы без нас ― это большой вопрос", ― резюмирует Храпач.

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