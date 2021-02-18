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До -28°С: оранжевый уровень опасности объявили на ближайшую ночь

18.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Сильный мороз ожидается на восточной части Беларуси в ночь с четверга на пятницу, об этом сообщили в Белгидромете.

Столбик термометра может опуститься до −25…28 °С, из-за низкой температуры объявлен оранжевый уровень опасности.

По юго-западу будет не так холодно – от -16..-18°С. В целом температура воздуха ночью будет колебаться от -19 до -24°С.

При этом назавтра, 19 февраля, в дневное время столбики термометра поднимутся до -5..-11°С, по юго-западу даже до 0…-4 °С.

© REUTERS
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По данным синоптиков, погоду в последний рабочий день недели будет определять антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе. Его эпицентр будет находиться над республикой ночью, затем сместится к югу.

После холодной ночи в пятницу белорусов ожидает переменная облачность. В западной части стран днем возможны кратковременные осадки, в основном это будет мокрый снег. Местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

В выходные потеплеет

Как свидетельствует прогноз на ближайшие дни, в выходные местами морозы в ночное время сохранятся, однако уже так холодно не будет – в субботу ночью самая низкая температура ожидается в восточной части страны - будет от -15..-19°С. Днем максимально она поднимется до 0..+4°С - по юго-западной части.

В воскресенье ощутимо потеплеет: температура воздуха ночью будет -6..+1°С, по востоку до -7..-10°С, днем -2..+4°С. Возможны кратковременные осадки - снег, мокрый снег или даже дождь. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

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Теги: Минск
 
 
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После ночного понижения днем в пятницу местами в республике температура может подняться до 0…-4 °С, а в выходные местами уже станет плюсовой.
 
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