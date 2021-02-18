Эта красавица будоражит мировой биатлон. Выиграла ЧМ, помогает животным и в 25 хочет уйти из спорта

Чешская биатлонистка Маркета Давидова выросла в спортивной семье. А еще она называет себя девушкой из гор и шутит, что беговые лыжи освоила раньше, чем начала ходить. На чемпионате мира в Поклюке эта биатлонистка стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке. Почему она не любит сравнений с сексуальной Коукаловой и планирует в 25 попрощаться с биатлоном, как Нойнер, — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.
Королева не в своей коронной гонке
Маркета Давидова всегда подчеркивала, что бегун из нее намного лучше, чем стрелок. При этом первое золото чемпионата мира в карьере 24-летняя чешка взяла именно в гонке с четырьмя огневыми рубежами, где ключом к успеху является безукоризненная стрельба.
— Я по-настоящему счастлива. Не знаю, как у меня получилось попасть 20 из 20. Думаю, мне действительно повезло, потому выстрелы были не по центру мишени, — призналась Давидова после финиша индивидуалки. — Когда я сделала девятнадцатый выстрел, подумала: «Боже мой, мне нужно сделать последний». Это было немного нервно, но, мне кажется, я просто мысленно направила пулю в цель.
Таким образом, молодая биатлонистка, у которой не было ни одного подиума в текущем сезоне, поднялась на 10-ю строчку тотала и на высшую ступень пьедестала. На церемонии награждения она пустила слезу под чешский гимн и, сославшись на слишком плотный соревновательный график, отправилась отдыхать.
— Некогда праздновать, после ужина я просто с радостью пойду спать, — досрочно свернула праздничную вечернику чемпионка мира.
Сравнения с Коукаловой и главная отдушина — лошади
После завершения карьеры многократного призера Олимпиады Габриэлы Коукаловой именно Давидову называют новым лидером сборной Чехии. Правда, сама Маркета не любит сравнений с титулованной соотечественницей.
— Я в курсе того, что обо мне пишут, но стараюсь не реагировать на это. Вообще, считаю, что сравнивать меня с Коукаловой неуместно. Она столь многого достигла, я же пока далека от этого, — скромничала в интервью 24-летняя гонщица.
Она старается абстрагироваться от давления извне и, как сама говорит, «не позволяет нервам мешать ей».
Лучший релакс для молодой биатлонистки — катание на лошадях. Это успокаивает ее и дарит заряд бодрости. Только посмотрите на Давидову-наездницу!
Правда, конный спорт никогда всерьез не рассматривался ею как профессиональное направление. Маркета выбирала между велоспортом, лыжными гонками и биатлоном.
— Сначала я занималась лыжами. Однажды мне довелось попробовать себя в стрельбе, и сам концепт биатлона как вида спорта меня очень заинтересовал. Так что я стала тренироваться у биатлонного специалиста, — говорила чемпионка мира.
Еще одна Нойнер?
У нее никогда не было биатлонных кумиров: Давидова шла своим путем, учась мастерству у лучших.
— Я всегда старалась наблюдать за разными спортсменами, чтобы учиться не только у одного человека. Поэтому одного имени [кумира] точно не назову, их всегда было несколько, — подчеркивала гонщица.
Дело в том, что Маркета, как и Магдалена, не планирует надолго задерживаться в большом спорте.
— Мои планы? Тренироваться, принять участие в следующих Олимпийских играх, а потом закончить с биатлоном, — шокировала общественность еще 22-летняя Давидова. — Конечно, никогда не следует говорить никогда. Возможно, все изменится и я буду участвовать в гонках еще 20 лет. Но я также с нетерпением жду другой жизни — без биатлона. Мне нравится этот вид спорта, и я уделяю ему 110 процентов своего времени, но все-таки в жизни есть вещи поважнее биатлона.
Пет-терапия, магистратура и благотворительность
Маркету Давидову интересует работа с животными, а точнее пет-терапия. Если объяснить в двух словах, то это метод лечения пациентов с помощью домашних животных, например собак и котов.
— Этому меня в числе прочего обучают в университете, и мне это очень интересно, — не скрывает биатлонистка.
Сейчас она оканчивает магистратуру в Чешском агротехническом университете. Специализация чемпионки мира — биотехнологии, биоэтика, диетология и особенности питания животных.
Она использует свою популярность в Чехии, чтобы привлечь внимание к важным социальным вопросам. В межсезонье Давидова приняла участие в благотворительном забеге, где собирали средства для приютов животных.
— Я счастлива, что могу хоть немного продвигать такие проекты, — говорит биатлонистка.