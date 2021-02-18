Эта красавица будоражит мировой биатлон. Выиграла ЧМ, помогает животным и в 25 хочет уйти из спорта

Источник материала: Tut.by

Чешская биатлонистка Маркета Давидова выросла в спортивной семье. А еще она называет себя девушкой из гор и шутит , что беговые лыжи освоила раньше, чем начала ходить. На чемпионате мира в Поклюке эта биатлонистка стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке. Почему она не любит сравнений с сексуальной Коукаловой и планирует в 25 попрощаться с биатлоном, как Нойнер, — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой

Королева не в своей коронной гонке

Маркета Давидова всегда подчеркивала, что бегун из нее намного лучше, чем стрелок. При этом первое золото чемпионата мира в карьере 24-летняя чешка взяла именно в гонке с четырьмя огневыми рубежами, где ключом к успеху является безукоризненная стрельба.

— Я по-настоящему счастлива. Не знаю, как у меня получилось попасть 20 из 20. Думаю, мне действительно повезло, потому выстрелы были не по центру мишени, — призналась Давидова после финиша индивидуалки. — Когда я сделала девятнадцатый выстрел, подумала: «Боже мой, мне нужно сделать последний». Это было немного нервно, но, мне кажется, я просто мысленно направила пулю в цель.



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой

Таким образом, молодая биатлонистка, у которой не было ни одного подиума в текущем сезоне, поднялась на 10-ю строчку тотала и на высшую ступень пьедестала. На церемонии награждения она пустила слезу под чешский гимн и, сославшись на слишком плотный соревновательный график, отправилась отдыхать.

— Некогда праздновать, после ужина я просто с радостью пойду спать, — досрочно свернула праздничную вечернику чемпионка мира.

Сравнения с Коукаловой и главная отдушина — лошади



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой

После завершения карьеры многократного призера Олимпиады Габриэлы Коукаловой именно Давидову называют новым лидером сборной Чехии. Правда, сама Маркета не любит сравнений с титулованной соотечественницей.

— Я в курсе того, что обо мне пишут, но стараюсь не реагировать на это. Вообще, считаю, что сравнивать меня с Коукаловой неуместно. Она столь многого достигла, я же пока далека от этого, — скромничала в интервью 24-летняя гонщица.

Она старается абстрагироваться от давления извне и, как сама говорит, «не позволяет нервам мешать ей».

Лучший релакс для молодой биатлонистки — катание на лошадях. Это успокаивает ее и дарит заряд бодрости. Только посмотрите на Давидову-наездницу!



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой

Правда, конный спорт никогда всерьез не рассматривался ею как профессиональное направление. Маркета выбирала между велоспортом, лыжными гонками и биатлоном.

— Сначала я занималась лыжами. Однажды мне довелось попробовать себя в стрельбе, и сам концепт биатлона как вида спорта меня очень заинтересовал. Так что я стала тренироваться у биатлонного специалиста, — говорила чемпионка мира.

Еще одна Нойнер?

У нее никогда не было биатлонных кумиров: Давидова шла своим путем, учась мастерству у лучших.



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой

— Я всегда старалась наблюдать за разными спортсменами, чтобы учиться не только у одного человека. Поэтому одного имени [кумира] точно не назову, их всегда было несколько, — подчеркивала гонщица.

Если и сравнивать спортивный путь Маркеты Давидовой с кем-то из топ-биатлонисток, то здесь уместнее вспомнить легендарную немку Магдалену Нойнер .

Дело в том, что Маркета, как и Магдалена, не планирует надолго задерживаться в большом спорте.



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой

— Мои планы? Тренироваться, принять участие в следующих Олимпийских играх, а потом закончить с биатлоном, — шокировала общественность еще 22-летняя Давидова. — Конечно, никогда не следует говорить никогда. Возможно, все изменится и я буду участвовать в гонках еще 20 лет. Но я также с нетерпением жду другой жизни — без биатлона. Мне нравится этот вид спорта, и я уделяю ему 110 процентов своего времени, но все-таки в жизни есть вещи поважнее биатлона.

Пет-терапия, магистратура и благотворительность

Маркету Давидову интересует работа с животными, а точнее пет-терапия. Если объяснить в двух словах, то это метод лечения пациентов с помощью домашних животных, например собак и котов.



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой

— Этому меня в числе прочего обучают в университете, и мне это очень интересно, — не скрывает биатлонистка.

Сейчас она оканчивает магистратуру в Чешском агротехническом университете. Специализация чемпионки мира — биотехнологии, биоэтика, диетология и особенности питания животных.

Она использует свою популярность в Чехии, чтобы привлечь внимание к важным социальным вопросам. В межсезонье Давидова приняла участие в благотворительном забеге, где собирали средства для приютов животных.

— Я счастлива, что могу хоть немного продвигать такие проекты, — говорит биатлонистка.



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой