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СК России поздравил школьников с 14-летием. Но вышло очень страшно

18.02.2021 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московское управление Следственного комитета России выпустило ролик, предназначенный для детей, которым исполнилось 14 лет, передает meduza.

Поздравления получились очень в стиле СК: сотрудники ведомства — кто с тортом, кто без — напоминают, что начиная с этого дня именинникам «самим придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью». И на этом праздник не заканчивается. Сотрудники продолжают торжественно перечислять другие статьи уголовного кодекса, включая кражу, разбой, грабеж, угон, вымогательство.

Отдельно заострили внимание на «серьезном наказании» за терроризм, захват заложников и изнасилование. Все это сопровождается эмодзи в фуражках с подсказками на табличках: к примеру, олицетворяющий сотрудника СК желтый колобок сообщает, что убийство — это 105 статья УК РФ.

 

Видео: Московское управление Следственного комитета России

Ролик заканчивается на веселой ноте: «Твоя жизнь — твоя ответственность! Следственный комитет поздравляет с днем рождения». 

 
 
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Московское управление Следственного комитета (СК) РФ выпустило ролик, который, по идее, нужно включать подросткам, которым исполнилось 14 лет.
 
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