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В сморгонском суде заперли людей и вызвали на них милицию

18.02.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Сморгонского суда Людмила Петрова вызвала милицию на присутствующих на судебном заседании.

В сморгонском суде заперли людей и вызвали на них милицию

По информации правозащитников, Петрова приказала запереть здание с людьми, которые выразили недовольство приговорами Руслану Валюку и Инессе Марковой, которым дали по два года ограничения свободы за расклеивание листовок.

Кто-то из пришедших крикнул «Жыве Беларусь». Из-за этого Петрова приказала никого не выпускать и вызвала милицию. Люди были вынуждены покидать здание через окно.

Девять оставшихся человек отвели в местное РУВД.

 
 
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Председатель Сморгонского суда Людмила Петрова вызвала милицию на присутствующих на судебном заседании.
 
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