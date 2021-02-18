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Пользователям «Smart-кассы» стали доступны система учета товаров и поддержка 1С

18.02.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Функционал решения «Smart-касса» расширился: теперь с его помощью можно не только принимать безналичные платежи по картам, наличные, оплаты по сертификатам и печатать кассовые чеки, но и вести полный учет товаров, наряду с использованием программных продуктов 1С.

Такая возможность доступна пользователям программной кассы iKassa через личный кабинет, который есть у всех пользователей решения от А1.

Пользователям «Smart-кассы» стали доступны система учета товаров и поддержка 1С

С помощью «Smart-кассы» теперь можно работать с каталогом товаров и товароучетными системами, вести дифференцированный учет, использовать штрих-коды, загружать товары из файлов .xls и .cvs и подключаться к другим системам.

Также доступ к личному кабинету позволяет получать краткую сводную информацию по каждой торговой точке и продажах в них, хранить все чеки и просматривать отчеты о кассовых операциях.

Отдельно доплачивать за услугу не нужно она уже включена в ежемесячную стоимость использования программной кассы iKassa.

Кроме того, компании, которые уже используют в своей работе 1С либо планируют подключить ее, благодаря готовому модулю могут интегрировать «Smart-кассу» в 1С без помощи сторонних организаций. Таким образом, воспользоваться всеми возможностями решения А1 можно в едином цикле.

 

«Smart-касса» это полноценное комплексное решение для малого и среднего бизнеса, а также мобильного крупного бизнеса, которое идеально подходит для работы служб доставки, объектов выездной торговли, небольших торговых точек и салонов услуг.

Компактный аппарат оснащен многофункциональным программным обеспечением, предназначенным для того, чтобы анализировать продажи, принимать платежи разными способами, контролировать оборот по каждой торговой точке и по каждому кассиру, загружать товары, а также устанавливать скидки.

Партнером «Smart-кассы» с личным кабинетом и товароучетной системой iKassa выступает оператор программной кассы ООО «АЙЭМЛЭБ», а банком-эквайером ОАО «Банк БелВЭБ». При этом «Smart-касса» имеет подключение к Системе контроля кассового оборудования (СККО).

Приобрести решение могут клиенты компании А1 из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые готовы подключиться или обслуживаются на тарифных планах линейки «Бизнес Анлим».

Устройство доступно для покупки в рассрочку до 24 месяцев от 46,5 рубля в месяц.

Подробности на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра 150. Подробнее о процедуре оформления договора эквайринга можно узнать в контакт-центре банка.

 
 
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Функционал решения «Smart-касса» расширился: теперь с его помощью можно не только принимать безналичные платежи по картам, наличные, оплаты по сертификатам и...
 
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