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Министр информации Беларуси назвал справедливым приговор журналисткам «Белсата»

18.02.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр информации Игорь Луцкий прокомментировал решение суда в отношении журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, приговоренных 18 февраля судом к двум годам лишения свободы.

«Наверное было за что, раз суд решил. Я же не судья», — завил Луцкий, отвечая на вопросы корреспондента Белапан.

На вопрос, как он относится к тому, что журналистов не пускают на громкие судебные процессы, министр ответил, что не в курсе ситуации.

«Может быть, они не подавали аккредитацию. Мы не занимались аккредитацией журналистов на судебные процессы», — сказал он.

Министр подчеркнул, что его заботит судьба журналистов, но уточнил: «Которые законопослушные».

Комментируя информацию о том, что журналистов независимых СМИ приговаривают к административным арестам за якобы участие в несанкционированных мероприятиях, он сказал: «Их не просто сажают. Им предъявляют какие-то обвинения, проходят судебные заседания. Или их просто сажают и выпускают?»

 
 
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Министр информации Игорь Луцкий прокомментировал решение суда в отношении журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, приговоренных...
 
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