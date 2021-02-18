Адвокаты будут подавать апелляцию на приговор журналисткам “Белсата”

Судья Наталья Бугук признала их виновными в “организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок” (ч. 1 ст. 342 УК) и приговорила девушек к двум годам колонии общего режима.





Адвокат Екатерины Андреевой Сергей Зикрацкий прокомментировал Еврорадио решение суда.





— Я считаю, что решение суда незаконное и абсолютно необоснованное, потому что никаких действий, грубо нарушающих общественный порядок, 15 ноября в районе “Площади Перемен” не было, — утверждает адвокат. — Люди пришли, чтобы реализовать своё право на мирный протест. Даже если кто-то вышел на проезжую часть, это не должно рассматриваться как действие, грубо нарушающее общественный порядок, поскольку люди просто не имели другой возможности, кроме как выйти на проезжую часть, они имели право прийти на мирный протест. Применительно к Екатерине и Дарье — они просто транслировали то, что происходит на улице. Они осуществляли свою работу, они давали людям информацию о том, что происходит.









Дарья Чульцова и Екатерина Андреева / Белсат





— Есть закон о массовых мероприятиях, который говорит о том, что любые акции должны быть согласованы, — продолжает Сергей. — Поэтому если какая-то акция не согласована, если кто-то призывает на несогласованную акцию — это нарушение закона о массовых мероприятиях, за которое предусмотрена административная ответственность. Административную ответственность за нарушение закона о массовых мероприятиях необходимо отличать от действий, грубо нарушающих общественный порядок. В том, что тысячи людей собрались в одном месте для того, чтобы выразить мирный протест, нет действий, грубо нарушающих общественный порядок. Люди вышли на проезжую часть, потому что у них просто не было другой возможности, кроме как выйти на проезжую часть, когда их много.





Необходимо различать две ситуации: одно дело, когда, условно говоря, три человека перекрывают крупную магистраль и мешают движению общественного транспорта. В другой ситуации, когда тысячи людей собрались на крохотном пятачке на “Площади Перемен”, чтобы выразить свой протест, и им не хватает места, то они выходят на проезжую часть. Это нельзя рассматривать как действия, грубо нарушающие общественный порядок.





Эксперты проанализировали содержание стрима, который вели журналистки. Призывов к беспорядкам не нашли.





— Также нельзя рассматривать стрим журналистов как организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Мы считаем, что никаких призывов к организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, не было. Мы представили заключение лингвиста, который проанализировал весь стрим, представили психолого-лингвистическое заключение, сделанное двумя специалистами — психологом и лингвистом, которые также не усмотрели никаких призывов.





Апелляция в суд будет подана в ближайшее время. Надежда на освобождение есть, считает адвокат.





— Мы абсолютно уверены в том, что Екатерина не виновна, — отвечает Сергей Зикрацкий. — Учитывая, что вынесен обвинительный приговор с достаточно жёстким сроком, — естественно, мы будем его обжаловать. Апелляция может как отменить приговор, признать её невиновной, так и изменить наказание, в том числе принять решение о более мягком наказании.







