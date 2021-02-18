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В Техасе из-за сильных морозов лопаются трубы и затапливает дома. Жильцы не могут сдержать слез
Источник материала: Onliner
Оказывается, не только в Беларуси зима доставляет проблемы коммунальщикам. Из-за снежных бурь и рекордных холодов пострадали южные штаты США. По меньшей мере 21 человек погиб: кто-то провалился под лед, кто-то задохнулся в гараже от угарного газа, пытаясь согреться в машине, пишет
Но это еще не все: из-за сильных морозов в домах лопаются трубы водоснабжения. Американцы уже вовсю снимают видеоролики, на которых видно, как в зданиях рушатся потолки, с которых струится вода, а комнаты медленно превращаются в бассейны. Одна из пострадавших, показывая свою спальню, не может сдержать слез.
Ожидается, что рекордные холода в южных регионах США будут держаться еще в течение нескольких дней.
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Оказывается, не только в Беларуси зима доставляет проблемы коммунальщикам. Из-за снежных бурь и рекордных холодов пострадали южные штаты США. По меньшей мере 21...
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