В Техасе из-за сильных морозов лопаются трубы и затапливает дома. Жильцы не могут сдержать слез

Источник материала: Onliner

Оказывается, не только в Беларуси зима доставляет проблемы коммунальщикам. Из-за снежных бурь и рекордных холодов пострадали южные штаты США. По меньшей мере 21 человек погиб: кто-то провалился под лед, кто-то задохнулся в гараже от угарного газа, пытаясь согреться в машине, пишет bbc.com . Особенно досталось Техасу: здесь без электричества остались несколько миллионов местных жителей. Спасаясь от непривычно низких температур (в городе Даллас, например, термометр показывает –18℃), люди включали на полную электрообогреватели, и из-за такой нагрузки система энергоснабжения просто вышла из строя.

Но это еще не все: из-за сильных морозов в домах лопаются трубы водоснабжения. Американцы уже вовсю снимают видеоролики, на которых видно, как в зданиях рушатся потолки, с которых струится вода, а комнаты медленно превращаются в бассейны. Одна из пострадавших, показывая свою спальню, не может сдержать слез.

Ожидается, что рекордные холода в южных регионах США будут держаться еще в течение нескольких дней.