Минюст: судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав

Источник материала: Onliner

С 15 июля взыскивать долги будут по новым правилам: внесены изменения в Закон «Об исполнительном производстве». Ожидается, что новации помогут судебным исполнителям в работе, сообщает Национальный правовой портал. В Минюсте, среди прочего, рассказали, какие нововведения ожидают автовладельцев.

Новые правила коснутся тех, кто взыскивает свои долги через органы принудительного исполнения. В частности, по словам представителей Минюста, у судебных исполнителей появится больше полномочий. Так, у них появится право на принятие мер по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения права должника на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, права на охоту.

Применение таких мер должно мотивировать должника к скорейшему погашению задолженности, чтобы отменить такие ограничения, считают в Минюсте. Эти меры существуют и сегодня, но принять их может только суд. С 15 июля принятие данных мер будет осуществляться на основании постановления судебного исполнителя.

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