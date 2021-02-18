«Самому придется отвечать за убийство». Следователи России поздравили с 14-летием некоторых россиян

Источник материала: Onliner

Следственный комитет РФ опубликовал видеоролик, в котором поздравляет с наступлением 14-летия российских подростков. И предупреждает их об ответственности, которая наступает с достижением этого возраста: «С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью».

Различные сотрудники следственного аппарата перечисляют преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность с 14-летнего возраста: кража, грабеж, разбой, угон, терроризм, изнасилование, вандализм и т. д. Все это сопровождается легкой позитивной музыкой, а предваряет это торт с 14 свечками.