Официально: белорусы смогут поступать в Россию по результатам ЦТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев ― Sputnik. Белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы по результатам ЦТ, сообщили Sputnik представители Минобранауки России на выставке "Образование и карьера" в Минске.

Официальный документ опубликован на сайте российского центра развития образования и международной деятельности. Уточняется, что белорусские абитуриенты теперь имеют право поступить в вузы РФ как по результатам ЕГЭ, так и по результатам ЦТ.

"Сейчас российские университеты принимают белорусов либо по результатам ЕГЭ, либо часть вузов имеют право проводить собственные вступительные экзамены. В этом году правила приема немного меняются, и Минобрнауки РФ разрешил вузам вносить результаты ЦТ в зачет вступительной кампании", – прокомментировали Sputnik представители российского министерства.

В документе отмечается, что внесенные в правила приема изменения сделаны "в целях обеспечения беспрепятственного и полного приема белорусов на обучение в вузы России".

Новые правила будут действовать по образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.

Также в документе говорится, что помимо ЦТ некоторые вузы при необходимости смогут провести собеседования с абитуриентами.

"Сертификаты ЦТ действительны в течение двух лет, проверка их подлинности осуществляется на сайте Республиканского института контроля знаний", – сообщается в документе.

Планируется, что важную для белорусских абитуриентов новость официально озвучит заместитель министра российского ведомства Наталья Бочарова, которая в пятницу посетит выставку. Сейчас, напомним, министерства образования Беларуси и России ведут переговоры о создании пунктов ЕГЭ в Беларуси.

Международная образовательная выставка, уже 19-я по счету, проходит с 18 по 20 февраля в минском Дворце искусств. Свои стенды представляют 30 российских университетов и ряд белорусских вузов. Узнать о поступлении в РФ может любой желающий.

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