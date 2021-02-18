История банкира-оптимиста, которого не сломила тюрьма - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший глава наблюдательного совета белорусского "Технобанка" Владислав Коцаренко был задержан в 2012 году, прошел два суда и отбыл от звонка до звонка 7 лет.

"Выходишь на улицу - а там люди проходят с сиреневыми волосами. Мимо проносятся люди на одном колесе - на этих электрических штукенциях. Ты попадаешь в город будущего", - рассказывает о своих первых впечатлениях на воле экс-банкир Владислав Коцаренко.

Он провел в заключении семь лет, своей вины не признал. Спустя семь лет в колонии уверяет: ни на кого не держит зла и чувствует себя счастливым даже несмотря на такой длительный - и такой непростой - период жизни.

В колонии Коцаренко научил людей обращаться друг к другу на "вы", переборол хамство.

"Элементы хамства мной были неприемлемы. Я смотрел и не знал, как с этим бороться. И я начал называть всех людей в бараке на вы. Вы знаете, через год и месяц 70% людей называли друг друга на вы. Каждому человеку хочется уважения, там этого не хватает, тебя постоянно стараются унизить. Начинаешь на "Вы" называть, люди начинают по-другому воспринимать реальность", - рассказывает Коцаренко.

Своей историей банкир-оптимист, которого не сломила белорусская тюрьма, поделился с корреспондентами Sputnik.

Полное интервью с Владиславом Коцаренко читайте в материале Sputnik .

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