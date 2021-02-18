|
На чемоданах: Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к переезду
18.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон подумывают покинуть свой дом в Норфолке и переехать в Кенсингтонский дворец: об этом сообщили инсайдеры из окружения королевской семьи Британии.
На время самоизоляции герцоги уехали из дворца и остановились в своем особняке Анмер-Холл. Именно там пара записывала видеообращения, проводила конференции, а Миддлтон демонстрировала свой гардероб
Миддлтон и принц Уильям планируют переезд в Кенсингтонский дворец, но при условии, что число заразившихся в Британии к этому времени не вырастет.
По словам источников, главная причина кроется в
Можно предположить, что переезд точно пойдет на пользу уставшим родителям: недавно принц Уильям признался, что ему не нравится домашнее обучение отпрысков. По словам будущего короля, он устал решать задачи по математике за второй класс и решил
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герцоги Кембриджские приняли решение покинуть собственный особняк, в котором скрывались от пандемии коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)