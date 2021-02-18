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На чемоданах: Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к переезду

18.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон подумывают покинуть свой дом в Норфолке и переехать в Кенсингтонский дворец: об этом сообщили инсайдеры из окружения королевской семьи Британии.

На время самоизоляции герцоги уехали из дворца и остановились в своем особняке Анмер-Холл. Именно там пара записывала видеообращения, проводила конференции, а Миддлтон демонстрировала свой гардероб после онлайн-шопинга. Теперь же супруги ожидают послабления ограничений из-за пандемии, которые могут объявить со дня на день.

Миддлтон и принц Уильям планируют переезд в Кенсингтонский дворец, но при условии, что число заразившихся в Британии к этому времени не вырастет.

По словам источников, главная причина кроется в возобновлении учебного процесса маленьких Кембриджей - принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Таким образом, вся семья вернется в свою квартиру в Кенсингтоне, чтобы быть поближе к школе Томаса Баттерси.

Можно предположить, что переезд точно пойдет на пользу уставшим родителям: недавно принц Уильям признался, что ему не нравится домашнее обучение отпрысков. По словам будущего короля, он устал решать задачи по математике за второй класс и решил сесть на диету после изоляции с семьей.

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Герцоги Кембриджские приняли решение покинуть собственный особняк, в котором скрывались от пандемии коронавируса.
 
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