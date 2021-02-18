Источник материала: Хартия'97

Президент Польши призвал немедленно освободить журналисток «Белсата» 18.02.2021, 15:23

Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Страны ЕС будут реагировать на незаконные действия режима в Беларуси.

В связи с вынесением приговоров журналисткам телеканала «Белсат» президент Польши Анджей Дуда призвал белорусские власти прекратить репрессии против свободы слова и гражданских прав. Он также призвал амнистировать обеих осужденных, сообщает «Радыё Свабода» .

Как сообщил информационному радиоагентству Польши Кшиштоф Щерский из канцелярии президента, Анджей Дуда также попросил польских дипломатов передать свой «решительный протест» против задержания.

Дуда призвал страны Европейского союза «солидарно, последовательно и решительно реагировать на это дальнейшее проявление подавления основных прав и свобод».

Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили по 2 года лишения свободы в колонии общего режима за стрим с «площади перемен».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .