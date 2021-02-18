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Президент Польши призвал немедленно освободить журналисток «Белсата»

18.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Польши призвал немедленно освободить журналисток «Белсата»

  • 18.02.2021, 15:23
Президент Польши призвал немедленно освободить журналисток «Белсата»
Анджей Дуда
Фото: charter97.org

Страны ЕС будут реагировать на незаконные действия режима в Беларуси.

В связи с вынесением приговоров журналисткам телеканала «Белсат» президент Польши Анджей Дуда призвал белорусские власти прекратить репрессии против свободы слова и гражданских прав. Он также призвал амнистировать обеих осужденных, сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщил информационному радиоагентству Польши Кшиштоф Щерский из канцелярии президента, Анджей Дуда также попросил польских дипломатов передать свой «решительный протест» против задержания.

Дуда призвал страны Европейского союза «солидарно, последовательно и решительно реагировать на это дальнейшее проявление подавления основных прав и свобод».

Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили по 2 года лишения свободы в колонии общего режима за стрим с «площади перемен».

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Страны ЕС будут реагировать на незаконные действия режима в Беларуси.
 
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