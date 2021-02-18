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«Глубоко тронут, благодарит за поддержку»: адвокат рассказал о настроении Виктора Бабарико

18.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Глубоко тронут, благодарит за поддержку»: адвокат рассказал о настроении Виктора Бабарико

  • 18.02.2021, 15:16
«Глубоко тронут, благодарит за поддержку»: адвокат рассказал о настроении Виктора Бабарико
Фото: «Радыё Свабода»

Политик убежден, что делает правильное дело.

В четверг, 18 февраля, продолжился суд по делу претендента в президенты Беларуси, политзаключенного Виктора Бабарико. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района, пишет tut.by.

В перерыве адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал, что он показал своему подзащитному фото людей, которые вчера пытались попасть на суд, тот очень тронут.

— Мы в перерыве и до заседания пообщались с Виктором Дмитриевичем. Я показал ему распечатанные фотографии о вчерашней обстановке здесь. Одно дело, когда на словах рассказываешь, что пришло много людей, другое — показать. Он знает, что на морозе люди стояли, что их не пустили. Он очень глубоко тронут, благодарит за поддержку, и мы, защитники, тоже благодарим, — сказал Лаевский.

Он отметил, что ощущения человека в условиях ограничения свободы очень зависят от того, как он настроен.

— Виктор Дмитриевич настроился хорошо и давно — еще в мае 2020 года, и продолжает, раз уж цель пока не достигнута, — рассказал защитник.

Лаевский отмечает, что недостаток пространства, прогулок, безусловно, сказываются.

— Но если человек волевой, а он — человек волевой, убежденный, что делал правильное дело, то он справляется лучше, — добавил адвокат.

Журналистов негосударственных белорусских СМИ и порталов сегодня в зал суда снова не пустили.

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