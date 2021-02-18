Источник материала: Хартия'97

Неадекватная судья из Сморгони заперла в зале 20 человек 4 18.02.2021, 15:05

Лукашистка испугалась лозунга «Жыве Беларусь!».

В Сморгони сегодня, 18 февраля, был объявлен приговор двум местным жителям — Руслану Валюку и Инне Марковой. За найденные в городе листовки Руслан Валюк был приговорен к двум годам «химии», Инна Маркова — к двух годам так называемой «домашней химии», сообщает tut.by .

После приговора кто-то в коридоре крикнул «Жыве Беларусь!» — и людей заблокировали в здании суда. Среди них оказался и местный правозащитник Алесь Дергачев. Некоторые успели выйти на улицу. В здании оставалось около 20 человек.

По данным правозащитников «Весны», указание не выпускать людей из здания дала председатель суда Сморгонского района Людмила Петрова. Она же вызвала милицию.

Местные жители рассказывают, что на выходе в фойе стоял один милиционер, еще один сотрудник находился в специальном помещении для охраны.

Обвиняемому Руслану Валюку стало плохо, его забрала скорая.

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