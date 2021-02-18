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Режим пошел на явное преступление
Источник материала: Хартия'97
Режим пошел на явное преступление
Официальное заявление телеканала «Белсат».
Появилось Официальное заявление телеканала
Режим Беларуси пошел на очевидное преступление, осудив журналисток «Белсат TV» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову на 2 года заключения только за то, что они выполняли свои профессиональные обязанности. Это нарушение не только международных норм, но и законодательства Беларуси.
Телеканал «Белсат» решительно осуждает такие позорные действия властей Беларуси и требует немедленно освободить Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову.
Мы обращаемся к нашим коллегам-журналистам из Европейского Союза, США, всего демократического мира с призывом проявить солидарность с нашими журналистками, писать об их заключении, чтобы таким образом влиять на политиков из ваших стран и побуждать их к действиям по делу освобождения Екатерины и Дарьи.
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Официальное заявление телеканала «Белсат».
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