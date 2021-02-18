Источник материала: Хартия'97

Путин провалил все явки и пароли 2 18.02.2021, 14:31

С таким положением в стране недалеко и до русского бунта, бессмысленного и беспощадного.

Ни дня без украинцев в новостной повестке России. Говорили о нас и в среду, 17 февраля, во время встречи президента РФ с лидерами фракций Госдумы. На ней, как обычно, Владимир Владимирович рассуждал о «высоком»: варварах и крестоносцах, двойных стандартах и геополитике, «России для русских» и прочих малоинтересных народу вещах, пишет политический обозреватель Лилия Корнилова для сайта Obozrevatel .

Хотя нет, один раз Владимир Путин вспомнил о людях. В частности, он поручил подумать о введении продуктовых карточек в России. «Есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал президент РФ.

По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян вернулись на уровень 2010 года. Как будто и не было десяти «тучных» лет, о которых так любит рассказывать народу министр финансов Антон Силуанов. По официальным данным, армия бедняков к концу третьего квартала прошлого года составила 18,8 млн. человек. Каждый восьмой гражданин в России имеет доходы ниже прожиточного минимума, который колеблется в пределах $120–170. И правильнее называть это не бедностью, а нищетой, ведь на $4–5 в день люди могут только выживать, а не жить.

Из-за обнищания россиян и стремительного роста цен на продукты российское правительство заговорило о продуктовых карточках. В этом деле власть руководствуется заботой не о людях, а о себе — родимой. Совсем скоро народ будет поставлен перед выбором: вымирать или забирать свое самостоятельно. Недавний соцопрос «Левада-Центр» продемонстрировал угрожающий рост агрессии и ресентимента в обществе — с 37% в 2017 году до 57% в 2021. С таким настроением недалеко и до русского бунта, как писал Александр Пушкин, бессмысленного и беспощадного. Любое журналистское расследование о коррупции в высших эшелонах власти может стать последним, и народ выйдет на улицы. Провал акции с фонариками 14 февраля продемонстрировал радикализацию общества, которое не хочет одиноко сидеть во дворах, мирно отсвечивая в темноту.

Не обошел вниманием Владимир Владимирович и Украину. Сначала он встал на защиту заблокированных телеканалов: «Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну как это можно комментировать? Никак, кроме как [что это] использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей». Забавно, как президент РФ провалил все явки и пароли. Если у кого-то из украинцев и были сомнения в правильности решения, после этого заявления они рассеялись как дым.

На эту тему есть свежий политический анекдот: оказывается, «Россия — последний остров свободы». Об этом 17 февраля рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что США гибнут, а в Украине «нет свободных СМИ — все оппозиционные СМИ позакрывали». Любителям политического юмора советуем внимательно следить за «творчеством» Вячеслава Викторовича, так как он является неиссякаемым источником анекдотов: «есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», «после Путина будет Путин» и прочие.

Владимир Путин также упомянул Украину, рассуждая о «Северном потоке — 2». «Почему так все крутится вокруг „Северного потока — 2“? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект „Украина“, вот и все», — сказал президент РФ. Не будем осуждать Владимира Владимировича за то, что он называет Украину, независимое и суверенное государство, «геополитическим проектом». Все-таки он немолод и, по слухам, серьезно болен (то ли болезнь Паркинсона, то ли онкология, то ли и то и другое), так что наверняка просто переслушал на ночь пропагандистов.

А вот разговор о многострадальном газопроводе Владимир Путин завел неспроста. По оценкам экспертов, стоимость проекта, с учетом подводных веток-газопроводов и сухопутного газотранспортного коридора, составит порядка $100 млрд. Москва прокладывает «золотую трубу» по дну Балтийского моря исключительно для того, чтобы получить инструмент давления на Украину и Германию в частности, и Евросоюз в целом — особой экономической выгоды для нее нет. Цены на газ падают, в затылок России дышат конкуренты, в частности поставщики сжиженного природного газа, Евросоюз принял решение стать климатически-нейтральным и к 2050 году полностью отказаться от газа, нефти и угля. Газпрому пора сворачивать свои потоки, а не строить новые.

Но для Владимира Путина это — не суть важно.

России было бы выгоднее заморозить «Северный поток — 2», но для Владимира Путина достроить его — дело принципа. Он не может оказаться от трубы, с помощью которой планировал наказать свободолюбивых украинцев. К тому же, на фоне катастрофического падения уровня доверия россиян президенту РФ (29% по «Левада-Центр», 25,7% по ВЦИОМ) Владимиру Владимировичу нужна победа, и он будет носиться с ней как дурак со ступой. К тому же, Владимир Путин еще в Санкт-Петербурге научился совмещать приятное с полезным. На строительстве «Северного потока — 2» зарабатывает близкое окружение, перекладывая в свои офшоры деньги из прохудившихся карманов простого народа.

В последнее время Россия начала активно продвигать нарратив о том, что надо снять санкции и дать достроить «Северный поток — 2» в обмен на механизм, который якобы позволит Германии прерывать поставки газа, что исключит давление Москвы на Украину. Идея здравая, если бы не одно «но» — в случае с Владимиром Путиным, благими намерениями вымощена дорога в ад. Россия не выполняет обязательства практически по всем международным договорам, и вряд ли выполнит их в этот раз.

Украинцы помнят, как в 2014 году Москва нарушила обязательства по Будапештскому меморандуму. Владимир Путин ссылался на то, что этот документ якобы имеет рекомендательный характер, не был ратифицирован, и, вообще, это не Россия напала на Украину, а в Украине произошел «антиконституционный вооруженный переворот». Если Москва проигнорировала документ, подписанный первыми лицами России, Украины, США и Великобритании в обмен на полный отказ Киева от ядерного оружия, то соглашение в рамках «Северного потока — 2» она выбросит в мусорное ведро сразу, как покинет комнату переговоров.

Не только Украина знает, как наплевательски Россия относится к обязательствам в рамках международных договоров, но Евросоюз и США. К примеру, после отравления в августе 2020 года Навального боевым отравляющим веществом из группы «Новичок» Запад обвинил Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Против трех научно-исследовательских организаций, участвующих в программе разработки химического и биологического оружия, даже были введены санкции. Пикантности истории добавил тот факт, что среди них оказался институт (48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ), работавший над «Спутником V» — вакциной, которую пытались навязать украинцам. Получается, в одном кабинете ученые «варили» «Новичок» для Навального, а в соседнем — вакцину.

Ранее, в апреле 2020 года, Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о соблюдении странами обязательств в сфере контроля над оружием массового уничтожения. Из него следует, что Россия нарушает двусторонние и международные договоры об ограничениях на ядерные испытания и ядерное оружие, имеет незадекларированную программу химического оружия и сохраняет арсеналы биологического оружия.

В частности, в 2019 году Москва продолжала нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Проводила «ядерные эксперименты», приводящие к распространению радионуклидов, которые не соответствуют стандарту «нулевого выброса» и «вызывают обеспокоенность» в связи с возможным неисполнением Москвой Договора об ограничениях подземных испытаний ядерного оружия. Продолжала разрабатывать химическое оружие и скрывать данные о запасах отравляющих веществ, а также нарушать Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Эти примеры — вершина айсберга. Москва не первый и не последний раз игнорирует нормы международного права, в том числе в части выполнения резолюций Генассамблеи ООН по временно оккупированным Крыму, отдельным районам Донецкий и Луганской областей. Так что заявления о механизме, который якобы позволит отключать газ, если Москва будет использовать трубу для давления на Украину, не выдерживают никакой критики. Любые договоренности с Россией не стоят бумаги, на которых они написаны, и она продвигает их только для одного — чтобы наконец достроить «Северный поток — 2».

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