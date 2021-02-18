Юра Дудь спросил у Саши Бортич, что не так с Лукашенко. Вот ее ответ

Источник материала: KYKY

Юрий Дудь позвал на интервью беларускую актрису Сашу Бортич, которая давно живет в России, но переживает и публично высказывается о проблемах в Беларуси. Саша поддерживает и протестное движение в России, умудряясь оставаться одной из топовых актрис страны. О том, как ей это удается, вы можете узнать, посмотрев полную версию интервью. А мы публикуем ту часть диалога Дудя и Бортич, где они говорили о забастовках на беларуских заводах, письме Сергею Тихановскому и Лукашенко.

Бортич: Когда в первый раз люди вышли, я была в шоке (речь про 9 августа 2020-го). Я была ужасна горда и преисполнена чувством восторга, но одновременно испытывала боль. Беларусы – очень терпеливый народ. Они столько лет терпели вообще все. Но когда он [Лукашенко] нарисовал себе 80%, они сказали: «Чувак, нет!».

Дудь: Нарисовал?

Бортич: Ну конечно. А ты не видел видео с заводов (мои любимые)? Когда они [чиновники] пытались потушить протест, собирали рабочих и спрашивали: «Кто голосовал за Тихановскую?» И все начинали кричать: «Я! 3%!» (сейчас опять разрыдаюсь). Ужасно грустно, что все это так затянулось. И непонятно, чем закончится.

Дудь: Ты писала письмо Сергею Тихановскому. Это твоя инициатива или кто-то из активистов предложил?

Бортич: Никто не предлагал. Я помню, как встала в пять утра покормить ребенка, и, пока он засыпал, увидела в телеграме пост «напишите Тихановскому». Села и написала. Была уверена, что мое письмо не дойдет. Поэтому, когда пришел ответ, я просто охренела.

Дудь: Что ты писала ему?

Бортич: Есть же цензура, непонятно что они посчитают за оскорбление. Поэтому старалась какие-то бытовые вещи описать. Что у меня скоро день рождение, что родила ребенка. Ну, сначала уточнила, что я – Саша Бортич: если вдруг вы слышали про сериал «Полицейский с Рублеки», это я там играла (смеется). И в конце добавила слова поддержки.

Дудь: Что он ответил?

Бортич: Он классно ответил. Про то, что ему много людей со всего мира пишет. Он еще для меня руку свою обвел, мол, можно сравнить с рукой моего мелкого [сына].

Дудь: А что не так с Лукашенко?

Бортич: Я бы тоже хотела знать, что с ним не так (смеется).

Дудь: Я про другое, чем он вас не устраивает? Чистый Минск, заводы работают, IT.

Бортич: (Смеется) Я не могу конкретизировать, потому что я – не политолог. По-человечески я вижу, что люди живут не очень хорошо, работы нет. Зарплата средняя – 300 долларов. О чем можно говорить? Чисто в Минске не потому что Лукашенко – молодец, а потому что беларусы народ такой. Они приятные ребята, которые разуваются, чтобы встать на лавку. Ужасно жаль, что такая страна – очень красивая, классно расположенная – остается Совком в плохом смысле этого слова.