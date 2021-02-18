|
Игорь Ковалевич: "Мягко скажем это тупость"
Источник материала: Партизан
Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич поделился мнением о введенном в высшей лиге с нынешнего сезона лимите на молодых игроков.
- Мягко скажем это тупость – искусственно в высшей лиге вводить молодых. Ну раз приняли такие правила – мы должны по ним играть. У нас есть четыре футболиста - ЕГор Пархоменко, Артур Малиевский, Роман Пасевич и Антон Сучков - они кандидаты в молодежную сборную. Не скажу, что они сильнее тех ребят, которые есть, но на них надо рассчитывать. А кто из них будет играть – покажет время", сказал Ковалевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич поделился мнением о введенном в высшей лиге с нынешнего сезона лимите на молодых игроков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)