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Игорь Ковалевич: "Мягко скажем это тупость"

18.02.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич поделился мнением о введенном в высшей лиге с нынешнего сезона лимите на молодых игроков.



 
- Мягко скажем это тупость – искусственно в высшей лиге вводить молодых. Ну раз приняли такие правила – мы должны по ним играть. У нас есть четыре футболиста - ЕГор Пархоменко, Артур Малиевский, Роман Пасевич и Антон Сучков - они кандидаты в молодежную сборную. Не скажу, что они сильнее тех ребят, которые есть, но на них надо рассчитывать. А кто из них будет играть – покажет время", сказал Ковалевич.
 
 
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Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич поделился мнением о введенном в высшей лиге с нынешнего сезона лимите на молодых игроков.
 
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