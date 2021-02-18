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МЧС предупреждает: идут сильные морозы

18.02.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы начали получать предупреждающие сообщения от Министерства по чрезвычайным ситуациям. На 19 февраля объявлен оранжевый уровень морозов.

 В ведомстве напоминают о том, что в ночь на 19 февраля ожидается усиление ночных морозов до – 25… -28 °С . На дорогах – гололедица.


«Берегите себя при эксплуатации печей и обогревателей», — говорится в сообщении.



Температура в пятницу днем по стране ожидается от -5 до -11°С.
 
 
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Белорусы начали получать предупреждающие сообщения от Министерства по чрезвычайным ситуациям. На 19 февраля объявлен оранжевый уровень морозов.
 
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