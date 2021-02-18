Суд по делу экс-банкира Бабарико: обвинение читают второй день









Государственные обвинители второй день читают обвинение фигурантам уголовного дела, по которому основным обвиняемым проходит экс-глава Беглазпромбанк Виктор Бабрико.





Суд по данному коррупционном делу начался 17 февраля. Судят восемь обвиняемых, в основном это бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка. Шесть из них заключили досудебное соглашение со следствием. Вину не признал только Бабарико.





Обвинение написано на 340 страницах, как ожидается, прокуроры будут читать его не один день.







