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Суд по делу экс-банкира Бабарико: обвинение читают второй день

18.02.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в зал заседания сумели пройти немногие. Хотя формально - процесс открытый.



 Государственные обвинители второй день читают обвинение фигурантам уголовного дела, по которому основным обвиняемым проходит экс-глава Беглазпромбанк Виктор Бабрико.

Суд по данному коррупционном делу начался 17 февраля. Судят восемь обвиняемых, в основном это бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка. Шесть из них заключили досудебное соглашение со следствием. Вину не признал только Бабарико.

Обвинение написано на 340 страницах, как ожидается, прокуроры будут читать его не один день.
 
 
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Сегодня в зал заседания сумели пройти немногие. Хотя формально - процесс открытый.
 
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