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Суд по делу экс-банкира Бабарико: обвинение читают второй день
Источник материала: Партизан
Сегодня в зал заседания сумели пройти немногие. Хотя формально - процесс открытый.
Государственные обвинители второй день читают обвинение фигурантам уголовного дела, по которому основным обвиняемым проходит экс-глава Беглазпромбанк Виктор Бабрико.
Суд по данному коррупционном делу начался 17 февраля. Судят восемь обвиняемых, в основном это бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка. Шесть из них заключили досудебное соглашение со следствием. Вину не признал только Бабарико.
Обвинение написано на 340 страницах, как ожидается, прокуроры будут читать его не один день.
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Сегодня в зал заседания сумели пройти немногие. Хотя формально - процесс открытый.
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