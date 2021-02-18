Актриса Саша Бортич: «Чисто в Беларуси не потому, что Лукашенко молодец, а потому что беларусы — такой народ»

Актриса родом из Беларуси Александра Бортич стала новой гостьей российского интервьюера Юрия Дудя. В разговоре она поделилась своим отношением к протестам в Беларуси и рассказала, почему сейчас ей «ужасно грустно».





Саша родилась в городе Светлогорске Гомельской области. Несмотря на то, что еще в юном возрасте девушка переехала в Москву, в интервью Дудю она призналась, что Беларусь никогда не была для нее чужим местом. Новости о том, что 9 августа в родной стране начались протесты, актриса встретила в слезах.





— Когда в самый первый раз люди вышли, я была просто в шоке. Я была ужасна горда и преисполнена чувством восторга людьми [беларусами], но одновременно испытывала очень сильную боль. Беларусы — очень терпеливый народ, они столько лет терпели вообще все. Но когда он [Лукашенко] нарисовал себе 80%, они такие: «Чувак, нет».









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Своими любимыми видео за время протестов артистка называет ролики, на которых заводчане массово поднимают руки в ответ на вопрос «Кто голосовал за Тихановскую?».





пише т afisha.tut.by Бортич также рассказала о своей переписке с Сергеем Тихановским, который с мая находится в СИЗО. В письме актриса поддержала заключенного и написала ему о бытовых моментах — о своем дне рождения, о том, что родила ребенка. Девушка очень удивилась, когда получила от блогера ответ. Он рассказал, что ему пишут много людей, в том числе не только из Беларуси,т afisha.tut.by





Говоря о теперешней ситуации в Беларуси, Саша делится, что ей «ужасно грустно, что все так затянулось и непонятно чем закончится». На вопрос Дудя, что именно белорусов не устраивает в сложившейся ситуации, актриса ответила так:





— Конкретизировать не могу, потому что я не политолог, я не разбираюсь в этом досконально. Но я могу сказать по-человечески, что я вижу: люди живут не очень хорошо, работы нет, зарплата средняя — 300 долларов (средняя зарплата по Беларуси в 2020 году после уплаты налогов составила 442 долларов. — Прим. TUT.BY). Это что вообще такое? О чем можно говорить? [В Беларуси] чисто не потому, что Лукашенко молодец, а потому что белорусы — такой народ. Приятные ребята, разуваются, чтобы стать на лавочку. Это же не он сделал. Ужасно жаль, что в такой стране — очень красивой, классно расположенной — совок в плохом смысле слова.



