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Доказано существование новой экзотической формы льда

18.02.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Университета Инсбрука (Австрия) доказали существование новой экзотической формы льда — эксперты описали ее кристаллическую структуру. Об этом говорится в статье в журнале Nature Communications, на которую ссылаются в Science Alert.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

До этого момента ученые говорили о существовании 18 кристаллических форм льда — они отличаются расположением атомов. Так, в том же льде в морозильнике атомы кислорода расположены гексагонально — такой вариант называется лед I. Именно его больше всего на поверхности планеты.

Но в лабораторных условиях (или внеземных, скажем, на спутниках Юпитера) при изменении температуры и давления возможно образование других кристаллических вариантов льда — их еще называют полиморфами. Условно говоря, при одном химическом составе лед может обладать разными свойствами. Как пример — алмазы и графит, состоящие из чистого углерода, но при этом заметно отличающиеся друг от друга.

В университете Инсбрука занимаются изучением и синтезированием форм льда с разнообразной кристаллической структурой. Взяв за основу так называемый лед VI (он является не полностью упорядоченным кристаллом, образующимся при высоком давлении), замедлив процесс охлаждения и увеличив давление до 20 килобар, ученым удалось образовать лед XIX с отличающимся расположением атомов водорода.

При помощи метода нейтронной дифракции экспертам также удалось доказать, что это — именно новый упорядоченный вариант льда, а не еще какая-либо вариация. Исследователи говорят, что лед XV и лед XIX — родственная пара с одинаковой кристаллической решеткой и разным расположением атомов водорода.

 
 
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До этого момента ученые говорили о существовании 18 кристаллических форм льда - они отличаются расположением атомов.
 
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