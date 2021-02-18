Самый большой айсберг в мире развалился на дюжину частей

Источник материала: Tut.by

Самый большой айсберг в мире превратился в «ледяную мозаику». Об этом пишет Live Science.



Изображение: NASA Earth Observatory

Океан к северу от Антарктиды превратился в «суп» из фрагментов айсбергов. На спутниковом снимке, сделанном 11 февраля 2021 года, видны очертания 11 частей айсберга, что кружатся вокруг населенного пингвинами острова под названием Южная Георгия, расположенного примерно в 1500 км к северо-востоку от Антарктического полуострова.

Это все, что осталось от огромного айсберга A-68a, который более трех лет носил титул самого большого в мире. Несколько недель назад он раскололся на дюжину кусков. Теперь у каждой части головоломки есть собственное имя, начиная с A-68b и заканчивая A-68M.

Первоначально айсберг A-68a откололся от шельфового ледника Ларсена в Антарктиде 12 июля 2017 года. В то время его размер составлял более 6000 квадратных километров. Несмотря на впечатляющую площадь поверхности, айсберг был невероятно тонким, и начиная с апреля 2020 года он начал терять большие глыбы льда.

В конце 2020 года айсберг, казалось, шел на столкновение с островом Южная Георгия. Исследователи опасались, что айсберг наедет на берег недалеко от острова, отрезав пути кормления тысячам тюленей, пингвинов и других животных, обитающих в Южной Георгии, что может привести к повсеместному голоду.

К счастью, айсберг изменил курс и начал дрейфовать вокруг острова, еще до того как разбился на дюжину или около того кусков, покачивающихся вокруг этого места сегодня. Угроза животным на острове пока миновала.

Тем не менее британские исследователи стремятся изучить потенциальное воздействие разбитого айсберга на морскую воду в районе Южной Георгии. Планируется, что два подводных робота будут изучать температуру, соленость и прозрачность воды вокруг останков A-68a (и всех его «потомков») в течение нескольких месяцев начиная с конца этого года.