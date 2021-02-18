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АЗС сети «Трайпл» временно не смогут продавать топливо

18.02.2021 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня появилась информация о приостановлении лицензии СООО «НефтеХимТрейдинг» с 22 февраля. Компания представлена на рынке заправок под брендом «Трайпл» (по данным компании, восемь АЗС). Решение о приостановлении принял концерн «Белнефтехим». По факту это означает, что «Трайпл» временно не сможет продавать топливо.

«За допущенные нарушения, препятствующие нормальному и безопасному функционированию АЗС, которые были выявлены в ходе проверки, а также неустранение их в установленные сроки, „Белнефтехимом“, как лицензирующим органом, приостановлена лицензия СООО „НефтеХимТрейдинг“ на осуществление розничной торговли нефтепродуктами с автозаправочных станций с 22 февраля по 21 августа 2021 года», — сообщили Onliner в пресс-службе концерна.

Мы также позвонили в СООО «НефтеХимТрейдинг», чтобы подтвердить информацию. В компании сухо заметили, что не дают комментариев по этому поводу.

В телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилось фото письма, которое представляется как корпоративное, направленное сотрудникам компании. В нем утверждается, что приостановление лицензии стало неожиданностью.

АЗС сети «Трайпл» временно не смогут продавать топливо

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Сегодня появилась информация о приостановлении лицензии СООО «НефтеХимТрейдинг» с 22 февраля. Компания представлена на рынке заправок под брендом «Трайпл» (по...
 
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