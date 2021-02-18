ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лучшие инвестиции прошлого года — золото и акции США, среди худших — недвижимость

18.02.2021 15:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В прошлом году белорусский рубль знатно штормило, казалось, что вариантов сохранить честно заработанное практически нет. Но все ли было так плохо? Рассказываем, какие варианты вложений были самыми выгодными, а какие могли сделать больно.

Сначала о хорошем. Те, кто в начале года догадался вложиться в золото, в конце 2020-го мог открыть дополнительную бутылку шампанского. Годовая доходность золота составила 21,85%. В «Альфа-банке» поясняют, что классическим драйвером цен на металл стал кризис, во время которого консервативные вложения пользуются большим спросом. Но в четвертом квартале вложения в драгметалл принесли только 2% годовых, так что будьте внимательны.

Вложения в акции США тоже обеспечили в 2020-м хорошую отдачу — 16,26%. В первом квартале 2021 года мало что сможет разочаровать рынки или тем более посеять панику, полагают в «Альфа-банке». Но их перегретое состояние повышает вероятность локальных коррекций в пределах 5—7%. Поэтому инвесторам не стоит терять бдительность.

Лучшие инвестиции прошлого года — золото и акции США, среди худших — недвижимость

Хуже всего за 2020 год показали себя рынок акций РФ и депозиты в белорусских рублях, пересчитанные в долларовый эквивалент. Доходность рублевых депозитов по итогам года находится в отрицательной зоне и равна минус 10%. Причиной стало ослабление рубля на 25% за год. С другой стороны — сейчас ставки по новым депозитам выросли, если они сохранятся на таком уровне и курс белорусского рубля будет стабильным, подобные вложения будут привлекательными.

В отличие от фондового рынка США, за год вложения в российские акции принесли доходность минус 10%. Хотя определенный оптимизм на будущее есть: за четвертый квартал доходность составила 67% годовых, что подтверждает интерес инвесторов к развивающимся рынкам.

Кстати, вложения в недвижимость тоже принесли в 2020 году отрицательную доходность. В четвертом квартале цены на недвижимость продолжили и даже ускорили падение, обеспечив доходность в  минус 11% годовых за квартал. Ставки аренды «инвестиционного» жилья, демонстрировавшие положительную динамику в третьем квартале, снизились на 3% и вернулись к весенним минимумам. Итог 2020 года — минус 6% годовых. Насчет прогнозов по инвестициям в недвижимость специалисты банка настроены скептически.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году белорусский рубль знатно штормило, казалось, что вариантов сохранить честно заработанное практически нет. Но все ли было так плохо? Рассказываем,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый большой айсберг в мире развалился на дюжину частей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by