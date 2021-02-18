Лучшие инвестиции прошлого года — золото и акции США, среди худших — недвижимость

Источник материала: Onliner

В прошлом году белорусский рубль знатно штормило, казалось, что вариантов сохранить честно заработанное практически нет. Но все ли было так плохо? Рассказываем, какие варианты вложений были самыми выгодными, а какие могли сделать больно.

Сначала о хорошем. Те, кто в начале года догадался вложиться в золото, в конце 2020-го мог открыть дополнительную бутылку шампанского. Годовая доходность золота составила 21,85%. В «Альфа-банке» поясняют, что классическим драйвером цен на металл стал кризис, во время которого консервативные вложения пользуются большим спросом. Но в четвертом квартале вложения в драгметалл принесли только 2% годовых, так что будьте внимательны.

Вложения в акции США тоже обеспечили в 2020-м хорошую отдачу — 16,26%. В первом квартале 2021 года мало что сможет разочаровать рынки или тем более посеять панику, полагают в «Альфа-банке». Но их перегретое состояние повышает вероятность локальных коррекций в пределах 5—7%. Поэтому инвесторам не стоит терять бдительность.

Хуже всего за 2020 год показали себя рынок акций РФ и депозиты в белорусских рублях, пересчитанные в долларовый эквивалент. Доходность рублевых депозитов по итогам года находится в отрицательной зоне и равна минус 10%. Причиной стало ослабление рубля на 25% за год. С другой стороны — сейчас ставки по новым депозитам выросли, если они сохранятся на таком уровне и курс белорусского рубля будет стабильным, подобные вложения будут привлекательными.

В отличие от фондового рынка США, за год вложения в российские акции принесли доходность минус 10%. Хотя определенный оптимизм на будущее есть: за четвертый квартал доходность составила 67% годовых, что подтверждает интерес инвесторов к развивающимся рынкам.

Кстати, вложения в недвижимость тоже принесли в 2020 году отрицательную доходность. В четвертом квартале цены на недвижимость продолжили и даже ускорили падение, обеспечив доходность в минус 11% годовых за квартал. Ставки аренды «инвестиционного» жилья, демонстрировавшие положительную динамику в третьем квартале, снизились на 3% и вернулись к весенним минимумам. Итог 2020 года — минус 6% годовых. Насчет прогнозов по инвестициям в недвижимость специалисты банка настроены скептически.