У Skoda появится бюджетный кроссовер Kushaq

Источник материала: Onliner

Уже в следующем месяце поклонникам Skoda придется заучивать еще одно название модели. У компании появится компактный кроссовер Kushaq. Вот первые тизеры перспективного паркетника, который будет продаваться в Индии.

С европейским Kamiq у машины мало общего. Зато в новой модели можно увидеть, как эволюционирует корпоративный стиль Skoda. Облик кроссовера стал более агрессивным по сравнению с другими чешскими SUV. В переднем бампере красуются три отдельных воздухозаборника, а по бокам обращают на себя внимание выштамповки и высокая оконная линия. Задняя оптика получила L-образную форму, а под бампером виднеется декоративный диффузор.





Машина построена на архитектуре MQB-A0-IN и будет продаваться с TSI-двигателями объемом 1 и 1,5 литра. В зависимости от силового агрегата, клиентам предложат 6-ступенчатую «механику», 6-АКП или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод только передний.