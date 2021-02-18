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У Skoda появится бюджетный кроссовер Kushaq
Источник материала: Onliner
Уже в следующем месяце поклонникам Skoda придется заучивать еще одно название модели. У компании появится компактный кроссовер Kushaq. Вот первые тизеры перспективного паркетника, который будет продаваться в Индии.
С европейским Kamiq у машины мало общего. Зато в новой модели можно увидеть, как эволюционирует корпоративный стиль Skoda. Облик кроссовера стал более агрессивным по сравнению с другими чешскими SUV. В переднем бампере красуются три отдельных воздухозаборника, а по бокам обращают на себя внимание выштамповки и высокая оконная линия. Задняя оптика получила L-образную форму, а под бампером виднеется декоративный диффузор.
Машина построена на архитектуре MQB-A0-IN и будет продаваться с TSI-двигателями объемом 1 и 1,5 литра. В зависимости от силового агрегата, клиентам предложат 6-ступенчатую «механику», 6-АКП или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод только передний.
бежевый, хетчбэк, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
черный, лифтбэк, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
серый, лифтбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
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Уже в следующем месяце поклонникам Skoda придется заучивать еще одно название модели. У компании появится компактный кроссовер Kushaq. Вот первые тизеры перспективного...
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