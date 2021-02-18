Фотография друзей на отдыхе запутала пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

В Twitter опубликовали снимок, который озадачил пользователей. Фотография набрала более 50 тысяч лайков, пишет портал «Ридус».

На снимке запечатлена компания туристов в лесу, решивших отметить выезд на природу мини-бутылочками виски. При взгляде на фото кажется, что три человека решили отметить встречу. Однако в кадре четыре бутылочки алкоголя. Некоторым пользователям Сети пришлось несколько раз взглянуть на снимок, чтобы понять, что это не магия.





Дело в том, что четвертую бутылочку держит человек, облаченный в камуфляж, который сливается с природой. В результате создается иллюзия, будто бутылочка висит в воздухе. «А я сразу заметил синие перчатки, но все равно очень забавно!», «Вся сила камуфляжного принта!», «Я правда очень долго не мог сопоставить в голове, почему руки три, а бутылочки четыре», – написали комментаторы.

ФОТО: «Ридус»

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