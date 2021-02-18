Котельная горела в Слуцке: работник предприятия госпитализирован

Источник материала: ОНТ

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание котельной на предприятии в Слуцке, сообщается на сайте МЧС Беларуси.







17 февраля днем спасателям поступило сообщение о возгорании в здании котельной в Слуцке. Когда сотрудники МЧС прибыли, они установили, что дым идет из-под крыши здания котельной.





Два твердотопливных котла находятся в здании. Когда возникло возгорание, работал один. Котлы не повреждены. Котельная снабжает теплом здание деревообрабатывающего предприятия. Пожар не повлиял на работу объекта.

Один из работников предприятия, который находился на территории объекта, почувствовал недомогание и обратился к медикам, которые были на месте пожара. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Оказалась повреждена огнем крыша на площади 200 кв. м. Причину пожара устанавливают.

Фото и видео: МЧС Беларуси

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