Чем заменить колбасу на бутербродах? Советы диетолога

Источник материала: ОНТ

Какими вкусными и полезными продуктами можно заменить колбасу на бутерброде, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог Ольга Капийчук.

По словам специалиста, колбаса содержит большое количество много вкусовых добавок и химических веществ, поэтому не относится к полезным продуктам. Ее лучше заменить на бутербродах.

Ольга Капийчук порекомендовала еще один полезный вариант – делать для бутерброда пасту из авокадо, которое содержит омега-3.

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