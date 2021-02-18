|
Чем заменить колбасу на бутербродах? Советы диетолога
Источник материала: ОНТ
Какими вкусными и полезными продуктами можно заменить колбасу на бутерброде,
По словам специалиста, колбаса содержит большое количество много вкусовых добавок и химических веществ, поэтому не относится к полезным продуктам. Ее лучше заменить на бутербродах.
Ольга Капийчук порекомендовала еще один полезный вариант – делать для бутерброда пасту из авокадо, которое содержит омега-3.
ФОТО:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какими вкусными и полезными продуктами можно заменить колбасу на бутерброде, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог Ольга Капийчук. По словам специалиста, колбаса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)